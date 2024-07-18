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Эксперт рассказал о роли "Газпрома" в поставках газа в Иран - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о роли "Газпрома" в поставках газа в Иран
Эксперт рассказал о роли "Газпрома" в поставках газа в Иран - 18.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о роли "Газпрома" в поставках газа в Иран
"Газпром" мог бы поставлять газ в Иран по свопу через Туркмению и Азербайджан и участвовать в реализации иранских СПГ-проектов, следует из комментария для РИА... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T13:17+0300
2024-07-18T13:17+0300
энергетика
иран
газпром
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. "Газпром" мог бы поставлять газ в Иран по свопу через Туркмению и Азербайджан и участвовать в реализации иранских СПГ-проектов, следует из комментария для РИА Новости аналитика финансовой группы "Финам" Сергея Кауфмана. "Газпром" и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) в июне подписали стратегический меморандум о поставках газа. Иран планирует получать из России до 300 миллионов кубометров газа в сутки, или почти 110 миллиардов кубометров в год, сообщили иранские СМИ со ссылкой на министра нефтяной промышленности страны Джавада Оуджи. По его словам, газ по новому 30-летнему контракту будет поступать по Каспийскому морю, а создание необходимой инфраструктуры будет оплачено с российской стороны, имеющей опыт в строительстве морских трубопроводов. Оуджи уточнил, что годовая стоимость контракта будет составлять 10-12 миллиардов долларов, или около 100 долларов за тысячу кубометров. Кауфман считает поставки таких объемов по такой цене маловероятными. "Полагаю, что более реалистично выглядят своповые поставки через частично существующую инфраструктуру третьих стран (Туркменистан, Азербайджан), объем которых мог бы составить 10-30 миллиардов кубометров в год", - сказал он. Теоретически такие поставки, по словам эксперта, можно было бы начать на горизонте двух-четырех лет, однако все будет зависеть от итогов переговорного процесса между странами. "Также "Газпром" мог бы поучаствовать в реализации СПГ-проектов Ирана, которые ранее сошли на нет из-за санкционного давления на страну", - добавил собеседник агентства. РИА Новости направило запрос в "Газпром".
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иран, газпром
Энергетика, ИРАН, Газпром
13:17 18.07.2024
 
Эксперт рассказал о роли "Газпрома" в поставках газа в Иран

Кауфман: "Газпром" мог бы поставлять газ в Иран по свопу и участвовать там в СПГ-проектах

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. "Газпром" мог бы поставлять газ в Иран по свопу через Туркмению и Азербайджан и участвовать в реализации иранских СПГ-проектов, следует из комментария для РИА Новости аналитика финансовой группы "Финам" Сергея Кауфмана.
"Газпром" и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) в июне подписали стратегический меморандум о поставках газа. Иран планирует получать из России до 300 миллионов кубометров газа в сутки, или почти 110 миллиардов кубометров в год, сообщили иранские СМИ со ссылкой на министра нефтяной промышленности страны Джавада Оуджи.
По его словам, газ по новому 30-летнему контракту будет поступать по Каспийскому морю, а создание необходимой инфраструктуры будет оплачено с российской стороны, имеющей опыт в строительстве морских трубопроводов. Оуджи уточнил, что годовая стоимость контракта будет составлять 10-12 миллиардов долларов, или около 100 долларов за тысячу кубометров.
Кауфман считает поставки таких объемов по такой цене маловероятными. "Полагаю, что более реалистично выглядят своповые поставки через частично существующую инфраструктуру третьих стран (Туркменистан, Азербайджан), объем которых мог бы составить 10-30 миллиардов кубометров в год", - сказал он. Теоретически такие поставки, по словам эксперта, можно было бы начать на горизонте двух-четырех лет, однако все будет зависеть от итогов переговорного процесса между странами.
"Также "Газпром" мог бы поучаствовать в реализации СПГ-проектов Ирана, которые ранее сошли на нет из-за санкционного давления на страну", - добавил собеседник агентства.
РИА Новости направило запрос в "Газпром".
 
ЭнергетикаИРАНГазпром
 
 
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