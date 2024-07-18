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Россияне продолжают скупать недвижимость в Греции, рассказал риэлтор

Россияне продолжают скупать недвижимость в Греции, рассказал риэлтор - 18.07.2024, ПРАЙМ

Россияне продолжают скупать недвижимость в Греции, рассказал риэлтор

Россияне довольно активно покупают недвижимость в Греции, несмотря на введенные в странах Евросоюза ограничения, сообщила РИА Новости риелтор Зоя Киприянова,... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T05:32+0300

2024-07-18T05:32+0300

2024-07-18T05:32+0300

недвижимость

греция

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АФИНЫ, 18 июл – ПРАЙМ. Россияне довольно активно покупают недвижимость в Греции, несмотря на введенные в странах Евросоюза ограничения, сообщила РИА Новости риелтор Зоя Киприянова, которая ранее была вице-президентом Греко-российской торговой палаты. "Разумеется, покупают не так активно, как это было раньше. Но, тем не менее, есть достаточное количество заинтересованных покупателей, которые приобретают недвижимость не только для получения "золотой визы", получить которую проблематично для владельцев российского паспорта. Покупают и просто для жилья, а не в качестве инвестиций. Есть и россияне, которые присматривают интересные инвестиционные объекты", - сказала Киприянова. Стоимость "золотой визы" в Греции была повышена до 500 тысяч евро в Афинах, Салониках и на таких островах, как Миконос и Санторини, в остальных районах ее стоимость - 250 тысяч евро. Сейчас стоимость повышают до 800 тысяч и 400 тысяч евро соответственно. "В принципе, закон уже вступил в силу, но при условии, если заинтересованный покупатель сделает до конца сентября предоплату 10% и оплатит объект недвижимости до конца года, то он еще сможет воспользоваться "старым" законом, где "золотая виза" стоит 500 и 250 тысяч", - пояснила риэлтор. "Недвижимость сейчас в основном покупают обладатели двойного гражданства. То есть, помимо российского у них есть паспорт бывшей соцреспублики – Армении, Кыргызстана. Это те, кто хотят получить "золотую визу", а поскольку они не могут получить по российскому паспорту, они получают ее по второму гражданству. Это то, что касается относительно дешевой недвижимости – от 250 тысяч до 500 тысяч", - сказала Киприянова. По ее словам, обычно у таких покупателей есть или второе, или третье жилье в России, и они продают его или дачу, чтобы получить ВНЖ и купить что-то в Греции. "В моей практике это 40-50%. Остальные – это те, кого по какой-то причине ВНЖ не интересует, это наши российские соотечественники, которые давно живут или в Германии, или в Европе, есть из Америки, и которые просто хотят приобрести недвижимость. Здесь разброс большой – от совсем дешевого жилья от 150 до 200 тысяч, просто хотят купить студию и приезжать в отпуск. В остальное время могут ее сдавать на Airbnb. Это одна часть покупателей, а вторая часть - те, кто присматривает себе инвестиционный объект, и здесь бюджет намного выше – от 500 тысяч евро до нескольких миллионов", - сказала Киприянова. По ее словам, такие покупатели готовы приобретать дом под снос, чтобы отремонтировать его и сделать многоквартирный дом, или туристический комплекс, или гостиницу. "Спросом пользуются Аттика, Пелопоннес. Основные запросы на расстоянии 2-2,5 часа поездки от Афин. Много запросов по Криту", - сообщила Киприянова. Она отметила интерес "израильских соотечественников" к жилью на Крите. "Последний месяц-полтора постоянно идут запросы на Крит от наших израильских соотечественников. Причем запросы на достаточно недорогую недвижимость – за 150 тысяч, 200 тысяч, а требования очень высокие - виллы, с бассейном, у моря, так что мы ничего и предложить не можем по этому бюджету. Каждый день у меня бывает по два-три запроса такого порядка, соотечественник из Израиля ищет на Крите", - сказала Киприянова. По ее словам, много и активно инвестируют в дорогую недвижимость россияне из Дубая. "Они считают благоприятной ситуацию для приобретения здесь инвестиционной недвижимости с целью дальнейшей перепродажи", - пояснила она.

https://1prime.ru/20240712/nedviga-850064752.html

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греция