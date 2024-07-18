Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейские фондовые индексы растут, инвесторы ждут решение ЕЦБ - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240718/indeksy-850238261.html
Европейские фондовые индексы растут, инвесторы ждут решение ЕЦБ
Европейские фондовые индексы растут, инвесторы ждут решение ЕЦБ - 18.07.2024, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы растут, инвесторы ждут решение ЕЦБ
Европейские фондовые индексы в начале торгов в четверг повысились во главе с акциями нефтегазовых компаний. Инвесторы также ждут решение ЕЦБ по процентным... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:53+0300
2024-07-18T11:53+0300
рынки
фондовые рынки европы
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в начале торгов в четверг повысились во главе с акциями нефтегазовых компаний. Инвесторы также ждут решение ЕЦБ по процентным ставкам, которое будет озвучено позднее сегодня.Панъевропейский индекс STOXX 600 по состоянию на 07.11 по Гринвичу вырос на 0,2% и может прервать трехдневное снижение. Акции нефтегазовых компаний поддержали ключевой индекс, последовав за ценами на нефть и поднявшись на 1%.Решение оп процентным ставкам ЕЦБ будет объявлено в 12.15 по Гринвичу. Ожидается, что центробанк оставит ставки без изменений, но укажет, что в следующий раз должно произойти снижение, хотя прогноз, скорее всего, будет туманный и содержать оговорки.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61c1f92134fcb698289486e417b77e54.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
11:53 18.07.2024
 

Европейские фондовые индексы растут, инвесторы ждут решение ЕЦБ

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в начале торгов в четверг повысились во главе с акциями нефтегазовых компаний. Инвесторы также ждут решение ЕЦБ по процентным ставкам, которое будет озвучено позднее сегодня.
Панъевропейский индекс STOXX 600 по состоянию на 07.11 по Гринвичу вырос на 0,2% и может прервать трехдневное снижение. Акции нефтегазовых компаний поддержали ключевой индекс, последовав за ценами на нефть и поднявшись на 1%.
Решение оп процентным ставкам ЕЦБ будет объявлено в 12.15 по Гринвичу. Ожидается, что центробанк оставит ставки без изменений, но укажет, что в следующий раз должно произойти снижение, хотя прогноз, скорее всего, будет туманный и содержать оговорки.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала