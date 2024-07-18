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Европейские фондовые индексы растут, инвесторы ждут решение ЕЦБ

Европейские фондовые индексы растут, инвесторы ждут решение ЕЦБ - 18.07.2024, ПРАЙМ

Европейские фондовые индексы растут, инвесторы ждут решение ЕЦБ

Европейские фондовые индексы в начале торгов в четверг повысились во главе с акциями нефтегазовых компаний. Инвесторы также ждут решение ЕЦБ по процентным... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:53+0300

2024-07-18T11:53+0300

2024-07-18T11:53+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в начале торгов в четверг повысились во главе с акциями нефтегазовых компаний. Инвесторы также ждут решение ЕЦБ по процентным ставкам, которое будет озвучено позднее сегодня.Панъевропейский индекс STOXX 600 по состоянию на 07.11 по Гринвичу вырос на 0,2% и может прервать трехдневное снижение. Акции нефтегазовых компаний поддержали ключевой индекс, последовав за ценами на нефть и поднявшись на 1%.Решение оп процентным ставкам ЕЦБ будет объявлено в 12.15 по Гринвичу. Ожидается, что центробанк оставит ставки без изменений, но укажет, что в следующий раз должно произойти снижение, хотя прогноз, скорее всего, будет туманный и содержать оговорки.

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рынки, фондовые рынки европы