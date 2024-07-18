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Панъевропейский STOXX 600 снизился под давлением технологического сектора

Панъевропейский STOXX 600 снизился под давлением технологического сектора - 18.07.2024, ПРАЙМ

Панъевропейский STOXX 600 снизился под давлением технологического сектора

Европейские фондовые рынки в четверг понизились, поскольку продолжающаяся распродажа акций производителей микросхем сдержала рост, вызванный некоторыми... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T20:06+0300

2024-07-18T20:06+0300

2024-07-18T20:06+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в четверг понизились, поскольку продолжающаяся распродажа акций производителей микросхем сдержала рост, вызванный некоторыми позитивными корпоративными новостями, а инвесторы анализировали последний вердикт Европейского центрального банка оставить ставки кредитования на прежнем уровне.Общеконтинентальный индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 0,2%, продлив потери до четвертой сессии подряд.ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось, но заявил, что решение на сентябрьском заседании еще "не определено". Центробанк также ухудшил прогнозы касательно экономических перспектив еврозоны и предсказал, что инфляция продолжит снижаться."Президент ЕЦБ Кристин Лагард пытается выиграть немного времени... Рынок труда по-прежнему остается довольно сильным, и это позволяет ЕЦБ не торопиться", - говорит Аника Гупта, директор по макроэкономическим исследованиям WisdomTree."Вместо того чтобы давать твердые прогнозы на сентябрь, она по-прежнему зависима от данных, прежде всего для того, чтобы быть готовой к любым вариантам", – добавляет Гупта.Доходность государственных облигаций на континенте снизилась, а евро подешевел на 0,2% по отношению к доллару.Технологический индекс продлил снижение до четвертой сессии, упав на 1,8%, а среди отстающих оказались акции компаний, производящих микросхемы, таких как ASML, ASM International и BE Semiconductor.В среду акции производителей микросхем по всему миру оказались под давлением после сообщения о том, что США сообщили своим союзникам, что рассматривают возможность применения самых жестких торговых ограничений в рамках борьбы с Китаем.

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рынки, фондовые рынки европы