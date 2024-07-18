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В банках рассказали о случаях повторного получения льготной ипотеки

В банках рассказали о случаях повторного получения льготной ипотеки - 18.07.2024, ПРАЙМ

В банках рассказали о случаях повторного получения льготной ипотеки

Количество случаев выявления заемщиков, которые берут более одной льготной ипотеки в одни руки, не носит массового характера, сообщили РИА Новости в кредитных... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T15:48+0300

2024-07-18T15:48+0300

2024-07-18T15:48+0300

банки

россия

льготная ипотека

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Количество случаев выявления заемщиков, которые берут более одной льготной ипотеки в одни руки, не носит массового характера, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. В декабре 2023 года правительство РФ своим постановлением установило, что льготную ипотеку можно взять один раз по одной из действующих программ. С 1 июля продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. При этом семейная ипотека была продлена до 2030 года с обновленными условиями. "Это не массовые случаи, речь идет о менее 0,1% клиентов", - сказал заместитель председателя правления "Абсолют банка" Антон Павлов. "Абсолют банк", как рассказал Павлов, проверяет ипотечных заемщиков через сервис "Дом.РФ" и бюро кредитных историй. При этом он отметил, что на сегодняшний день отсутствует инструментарий, позволяющий на 100% сократить риск повторной выдачи. Сервис "Дом.РФ" имеет, по его словам, определенный лаг по времени загрузки выданного кредита, в Бюро кредитных историй нет ранжирования по льготной ипотеке для кредитора плюс клиент может оформить два кредита в разных банках в промежуток один-два дня. Поэтому, как он указывает, условия кредитного договора содержат пункты, предупреждающие клиента о возможности повышения ставки по ряду причин. "Действуем согласно условиям кредитного договора. Ставка определяется в соответствии с постановлением правительства/решением Минфина по льготной ипотеке – ключевая ставка Банка России на дату выдачи +1,5/2% в зависимости от периода выдачи и программы (льготная/семейная)", - добавил Павлов. Также в банке "Дом.РФ" сообщили о малом количестве таких выявленных случаев. "Случаи выявления нарушения условий кредитования в рамках ипотечных госпрограмм среди клиентов банка "Дом.РФ" достаточно редко встречаются. Это связано с тем, что мы информируем клиентов об условиях реализации программ, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах, а также о том, что параметры по уже заключенным договорам будут изменены в случае несоответствия заемщика законодательно закрепленным условиям или условиям кредитных договоров", - рассказал вице-президент банка "Дом.РФ" Кирилл Варенцов. Как он пояснил, при оформлении льготных кредитов банк проверяет информацию о наличии ранее взятых ипотек "в доступных ему источниках, в том числе в Бюро кредитных историй". Проверка осуществляется как перед выдачей кредита, так и на последующих этапах сопровождения ипотеки на случай обновления информации, подчеркнул Варенцов. Пресс-служба ПСБ рассказала, что все попытки повторно получить льготную ипотеку выявлялись банком еще до подписания кредитного договора. В свою очередь, в Ассоциации банков России ожидают сокращение числа таких спорных ситуаций. "В декабре 2023 года подход "один заемщик - одна льготная ипотечная программа" был комплексно переформулирован, чтобы исключить ситуацию получения поддержки по нескольким кредитам по разным программам. Нормативное регулирование и инфраструктура программ льготного ипотечного кредитования совершенствуется и можно прогнозировать сокращение спорных ситуаций", - сказала заместитель директора департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина.

https://1prime.ru/20240718/banki-850226257.html

https://1prime.ru/20240717/shtraf-850210630.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, россия, льготная ипотека