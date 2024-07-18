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Средний размер ипотеки в России достиг максимального значения

Средний размер ипотеки в России достиг максимального значения - 18.07.2024, ПРАЙМ

Средний размер ипотеки в России достиг максимального значения

Средний размер нового ипотечного кредита достиг 4,74 миллиона рублей — максимального значения за всю историю ипотечного кредитования, говорится в сообщении... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T17:30+0300

2024-07-18T17:30+0300

2024-07-18T17:30+0300

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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Средний размер нового ипотечного кредита достиг 4,74 миллиона рублей — максимального значения за всю историю ипотечного кредитования, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). "За июнь банки выдали 172,19 тысячи ипотечных кредитов на 815,92 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач выросло на 2%, а объемы – на 24%. Средний размер ипотечного кредита увеличился за год на 21%: с 3,91 до 4,74 миллиона рублей, достигнув максимального значения за всю историю ипотечного кредитования. Предыдущий самый крупный средний размер ссуды был зафиксирован в декабре 2023 года – 4,53 миллиона рублей", — говорится в нем. В сообщении указывается, что средний срок ипотечного кредитования в годовом выражении увеличился на 42 месяца — до 293 (24 года и 5 месяцев). "Это уже третье пиковое значение показателя за текущий год. В апреле 2024 года был достигнут первый максимум в 274 месяца, в мае второй – 282 месяца", — говорится в пресс-релизе. В нем также указывается, что в топ-5 регионов по объемам ипотечного кредитования в июне вошли Москва (12,53 тысячи кредитов на 94,09 миллиарда рублей), Московская область (9,82 тысячи кредитов на 61,17 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (8,05 тысячи кредитов на 46,94 миллиарда рублей, Башкортостан (7,09 тысячи кредитов на 30,79 миллиарда рублей) и Татарстан (6,06 тысячи кредитов на 30,67 миллиарда рублей).

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россия, ипотека, размер