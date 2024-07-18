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Гуманитариям назвали способ заработать большие деньги
Гуманитариям назвали способ заработать большие деньги - 18.07.2024, ПРАЙМ
Гуманитариям назвали способ заработать большие деньги
На фоне повальной цифровизации растет спрос на специалистов-гуманитариев, обладающих IT-навыками. Социологи, экономисты, маркетологи и рекламщики, а также... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:45+0300
2024-07-18T11:45+0300
2024-07-18T11:49+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. На фоне повальной цифровизации растет спрос на специалистов-гуманитариев, обладающих IT-навыками. Социологи, экономисты, маркетологи и рекламщики, а также пиарщики и журналисты таким образом могут претендовать на увеличение зарплаты в полтора-два раза, говорится в совместном исследовании Яндекс Образования и Европейского университета в Санкт-Петербурге.Наиболее востребованные ИТ-компетенции для специалистов гуманитарных областей — сбор и анализ данных (65%), визуализация данных (53%), а также работа с графическими редакторами (36%) и знание специализированного ПО (35%). Знание языков программирования также повышает конкурентоспособность на рынке труда. Растет и спрос на умение пользоваться искусственным интеллектом – это упрощает работу во многих сферах.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако процесс обучения чаще всего происходит стихийно. "У компаний практически нет готовых инструментов для работы с ИИ, каждый осваивает его самостоятельно и под разные задачи. Скажем так, идет процесс накопления лучших практик", - поясняет заведующий Центром трансформации юридического образования НИУ ВШЭ Роман Янковский.По его словам, для некоторых отраслей права важно понимание работы технологий. Например, "в контексте законодательства об интеллектуальной собственности надо понимать, как работает ПО, для понимания законодательства о связи надо понимать, как работают компьютерные сети".Есть универсальные модули по нейросетям и Data Science для экономистов, маркетологов, финансистов и преподавателей. Магистерские программы и модули для бакалавриата стартуют на базе НИУ ВШЭ, Финансового университета, МГПУ и ряда других вузов."Умение анализировать данные, работать с нейросетями и другие ИТ-компетенции — универсальные навыки для всех, кто хочет профессионально развиваться: технических специалистов, медиков, экономистов, менеджеров, педагогов. Важно дать студентам социогуманитарных направлений качественную ИТ-базу и навыки”, - отмечает Дарья Козлова, директор Яндекс Образования.Время физиков и лириков прошло, сейчас востребована междисциплинарность, считает Андрей Дорожный, сооснователь IT-стартапа udel.tech. "С одной стороны, важно знать предмет: экономику, менеджмент, маркетинг, с другой — уметь мыслить категориями IT", - считает он.В свою очередь, нейросети и IT без привязки к реальным задачам никому не нужны, но если это помогает снижать издержки, экономить ресурсы и повышать производительность — такого специалиста возьмут куда угодно. Сейчас это становится "базой" для кандидатов: раньше смотрели на обычную грамотность, теперь — на цифровую, заключил специалист.
https://1prime.ru/20240716/it-kadry-850136248.html
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it-сфера, it-специалисты, россия, рынок труда, рынок труда в россии
IT-сфера, IT-специалисты, РОССИЯ, рынок труда, рынок труда в России
Гуманитариям назвали способ заработать большие деньги
Исследование: развитие IT-навыков позволит гуманитариям повысить доходы на 50%
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. На фоне повальной цифровизации растет спрос на специалистов-гуманитариев, обладающих IT-навыками. Социологи, экономисты, маркетологи и рекламщики, а также пиарщики и журналисты таким образом могут претендовать на увеличение зарплаты в полтора-два раза, говорится в совместном исследовании Яндекс Образования и Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Наиболее востребованные ИТ-компетенции для специалистов гуманитарных областей — сбор и анализ данных (65%), визуализация данных (53%), а также работа с графическими редакторами (36%) и знание специализированного ПО (35%). Знание языков программирования также повышает конкурентоспособность на рынке труда. Растет и спрос на умение пользоваться искусственным интеллектом – это упрощает работу во многих сферах.
Однако процесс обучения чаще всего происходит стихийно. "У компаний практически нет готовых инструментов для работы с ИИ, каждый осваивает его самостоятельно и под разные задачи. Скажем так, идет процесс накопления лучших практик", - поясняет заведующий Центром трансформации юридического образования НИУ ВШЭ Роман Янковский.
По его словам, для некоторых отраслей права важно понимание работы технологий. Например, "в контексте законодательства об интеллектуальной собственности надо понимать, как работает ПО, для понимания законодательства о связи надо понимать, как работают компьютерные сети".
Есть универсальные модули по нейросетям и Data Science для экономистов, маркетологов, финансистов и преподавателей. Магистерские программы и модули для бакалавриата стартуют на базе НИУ ВШЭ, Финансового университета, МГПУ и ряда других вузов.
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"Умение анализировать данные, работать с нейросетями и другие ИТ-компетенции — универсальные навыки для всех, кто хочет профессионально развиваться: технических специалистов, медиков, экономистов, менеджеров, педагогов. Важно дать студентам социогуманитарных направлений качественную ИТ-базу и навыки”, - отмечает Дарья Козлова, директор Яндекс Образования.
Время физиков и лириков прошло, сейчас востребована междисциплинарность, считает Андрей Дорожный, сооснователь IT-стартапа udel.tech. "С одной стороны, важно знать предмет: экономику, менеджмент, маркетинг, с другой — уметь мыслить категориями IT", - считает он.
В свою очередь, нейросети и IT без привязки к реальным задачам никому не нужны, но если это помогает снижать издержки, экономить ресурсы и повышать производительность — такого специалиста возьмут куда угодно. Сейчас это становится "базой" для кандидатов: раньше смотрели на обычную грамотность, теперь — на цифровую, заключил специалист.
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