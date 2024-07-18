https://1prime.ru/20240718/italiya-850247830.html

Италия в мае возобновила покупки российской пшеницы

Италия в мае возобновила покупки российской пшеницы - 18.07.2024, ПРАЙМ

Италия в мае возобновила покупки российской пшеницы

Италия в мае возобновила покупки пшеницы из России после перерыва в апреле, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T16:33+0300

2024-07-18T16:33+0300

2024-07-18T16:33+0300

италия

россия

пшеница

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Италия в мае возобновила покупки пшеницы из России после перерыва в апреле, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. В мае страна закупила 4,2 тысячи тонн твердой пшеницы на 1,4 миллиона евро. В апреле импорта не было. Помимо Италии среди стран Евросоюза российскую пшеницу также покупала Греция - на 2,3 миллиона евро. В целом ЕС в мае сократил импорт зерна из России на 22% - до 6,5 миллиона евро. Еврокомиссия в конце марта этого года предложила ввести повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. В конце мая Совет ЕС утвердил решение по пошлинам, и оно вступило в силу с 1 июля. Решение касается пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличатся либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.

https://1prime.ru/20240717/italiya-850202581.html

италия

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италия, россия, пшеница