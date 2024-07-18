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Италия в мае возобновила покупки российской пшеницы - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Италия в мае возобновила покупки российской пшеницы
Италия в мае возобновила покупки российской пшеницы - 18.07.2024, ПРАЙМ
Италия в мае возобновила покупки российской пшеницы
Италия в мае возобновила покупки пшеницы из России после перерыва в апреле, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:33+0300
2024-07-18T16:33+0300
италия
россия
пшеница
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Италия в мае возобновила покупки пшеницы из России после перерыва в апреле, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. В мае страна закупила 4,2 тысячи тонн твердой пшеницы на 1,4 миллиона евро. В апреле импорта не было. Помимо Италии среди стран Евросоюза российскую пшеницу также покупала Греция - на 2,3 миллиона евро. В целом ЕС в мае сократил импорт зерна из России на 22% - до 6,5 миллиона евро. Еврокомиссия в конце марта этого года предложила ввести повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. В конце мая Совет ЕС утвердил решение по пошлинам, и оно вступило в силу с 1 июля. Решение касается пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличатся либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
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италия, россия, пшеница
ИТАЛИЯ, РОССИЯ, Пшеница
16:33 18.07.2024
 
Италия в мае возобновила покупки российской пшеницы

Евростат: Италия в мае закупила 4,2 тысячи тонн российской пшеницы

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Италия в мае возобновила покупки пшеницы из России после перерыва в апреле, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В мае страна закупила 4,2 тысячи тонн твердой пшеницы на 1,4 миллиона евро. В апреле импорта не было.
Помимо Италии среди стран Евросоюза российскую пшеницу также покупала Греция - на 2,3 миллиона евро. В целом ЕС в мае сократил импорт зерна из России на 22% - до 6,5 миллиона евро.
Еврокомиссия в конце марта этого года предложила ввести повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза.
В конце мая Совет ЕС утвердил решение по пошлинам, и оно вступило в силу с 1 июля. Решение касается пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличатся либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
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