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ЦБ заявил о рекордно низкой обеспеченности российских компаний кадрами

ЦБ заявил о рекордно низкой обеспеченности российских компаний кадрами - 18.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ заявил о рекордно низкой обеспеченности российских компаний кадрами

Обеспеченность российских компаний кадрами во втором квартале 2024 года снизилась до исторического минимума, составив минус 30,8 пункта, говорится в... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T17:50+0300

2024-07-18T17:50+0300

2024-07-18T17:54+0300

экономика

кадры

рынок труда

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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Обеспеченность российских компаний кадрами во втором квартале 2024 года снизилась до исторического минимума, составив минус 30,8 пункта, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Мониторинг предприятий" за 1-12 июля."Проблема дефицита кадров различной квалификации усилилась. Обеспеченность работниками во втором квартале 2024 года снизилась до исторического минимума (-30,8 пункта)", — сказано в материалах.В частности, отмечалась нехватка инженеров, монтажников, ИТ-персонала, складских работников и водителей. Наиболее остро дефицит продолжали испытывать обрабатывающие предприятия, производящие продукцию инвестиционного и потребительского назначения.Отмечается, что в третьем квартале 2024 года предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников. При этом ожидания предприятий стали менее позитивными, чем в предыдущем квартале, за исключением обрабатывающих предприятий, производящих потребительские и промежуточные товары, а также добычи полезных ископаемых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кадры, рынок труда