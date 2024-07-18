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ЦБ заявил о рекордно низкой обеспеченности российских компаний кадрами
ЦБ заявил о рекордно низкой обеспеченности российских компаний кадрами - 18.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ заявил о рекордно низкой обеспеченности российских компаний кадрами
Обеспеченность российских компаний кадрами во втором квартале 2024 года снизилась до исторического минимума, составив минус 30,8 пункта, говорится в... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T17:50+0300
2024-07-18T17:50+0300
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экономика
кадры
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Обеспеченность российских компаний кадрами во втором квартале 2024 года снизилась до исторического минимума, составив минус 30,8 пункта, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Мониторинг предприятий" за 1-12 июля."Проблема дефицита кадров различной квалификации усилилась. Обеспеченность работниками во втором квартале 2024 года снизилась до исторического минимума (-30,8 пункта)", — сказано в материалах.В частности, отмечалась нехватка инженеров, монтажников, ИТ-персонала, складских работников и водителей. Наиболее остро дефицит продолжали испытывать обрабатывающие предприятия, производящие продукцию инвестиционного и потребительского назначения.Отмечается, что в третьем квартале 2024 года предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников. При этом ожидания предприятий стали менее позитивными, чем в предыдущем квартале, за исключением обрабатывающих предприятий, производящих потребительские и промежуточные товары, а также добычи полезных ископаемых.
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кадры, рынок труда
Экономика, Кадры, рынок труда
ЦБ заявил о рекордно низкой обеспеченности российских компаний кадрами
ЦБ: обеспеченность компаний кадрами во II квартале рекордно снизилась
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Обеспеченность российских компаний кадрами во втором квартале 2024 года снизилась до исторического минимума, составив минус 30,8 пункта, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Мониторинг предприятий" за 1-12 июля.
"Проблема дефицита кадров различной квалификации усилилась. Обеспеченность работниками во втором квартале 2024 года снизилась до исторического минимума (-30,8 пункта)", — сказано в материалах.
В частности, отмечалась нехватка инженеров, монтажников, ИТ-персонала, складских работников и водителей. Наиболее остро дефицит продолжали испытывать обрабатывающие предприятия, производящие продукцию инвестиционного и потребительского назначения.
Отмечается, что в третьем квартале 2024 года предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников. При этом ожидания предприятий стали менее позитивными, чем в предыдущем квартале, за исключением обрабатывающих предприятий, производящих потребительские и промежуточные товары, а также добычи полезных ископаемых.