https://1prime.ru/20240718/khusity-850254357.html

Хуситы с осени 2023 года атаковали 170 иностранных судов

Хуситы с осени 2023 года атаковали 170 иностранных судов - 18.07.2024, ПРАЙМ

Хуситы с осени 2023 года атаковали 170 иностранных судов

Число судов, атакованных вооруженными силами йеменского движения "Ансар Алла" (хуситами) с ноября прошлого года, увеличилось до 170, сообщил в четверг в эфире... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T20:10+0300

2024-07-18T20:10+0300

2024-07-18T20:10+0300

политика

хуситы

красное море

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ДОХА, 18 июл — ПРАЙМ. Число судов, атакованных вооруженными силами йеменского движения "Ансар Алла" (хуситами) с ноября прошлого года, увеличилось до 170, сообщил в четверг в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси, заявив о намерении расширить атаки в Индийском океане и Средиземном море. "Операции йеменского фронта... на этой неделе проводились с использованием 25 баллистических и крылатых ракет, беспилотников, а также военно-морских катеров, общее количество ставших мишенями судов, связанных с Израилем, США и Великобританией, достигло 170-ти", — сказал аль-Хуси. По его словам, операции йеменской армии очень эффективны в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, где практически прекратилось движение судов, связанных с Израилем. Также он отметил значительное сокращение движения кораблей, связанных с американскими и британскими силами."Мы стремимся усилить операции в Индийском океане и Средиземном море после того, как сумели добиться контроля над ними, а операции в этих местах стали эффективными и мощными. Мы будем все больше наращивать уровень эскалации в Индийском океане и Средиземном море", — добавил аль-Хуси. По данным властей северного Йемена, ВВС США совершили на этой неделе 13 налетов на провинции Ходейда и Хадджа на юго-востоке и северо-западе Йемена. С ноября прошлого года, когда "Ансар Алла" начала атаковать суда, связанные с Израилем или направляющиеся в его порты, в ответ на операции израильской армии в секторе Газа, напряженность в Красном и Аравийском морях и Аденском заливе возросла.В октябре прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинские группировки в противостоянии израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками, а также другими военными вариантами. С сентября 2014 года движение "Ансар Алла", которое поддерживает Иран, контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану. 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы, но не смогла этого сделать за девять лет.

https://1prime.ru/20240704/khusity-849826078.html

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хуситы, красное море