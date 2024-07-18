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Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем
Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем - 18.07.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем
Урсула фон дер Ляйен, нацеленная на переизбрание на второй срок в качестве главы ЕК, отметила, что внешняя политика ЕС должна учитывать глобальную тенденцию к... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T10:38+0300
2024-07-18T10:38+0300
политика
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен, нацеленная на переизбрание на второй срок в качестве главы ЕК, отметила, что внешняя политика ЕС должна учитывать глобальную тенденцию к геостратегическому соперничеству, особенно с Китаем."Мы вступили в эпоху геостратегического соперничества. Более агрессивная политика и несправедливая экономическая конкуренция со стороны Китая, его безграничная дружба с Россией, а также динамика его отношений с Европой отражают переход от сотрудничества к соревнованию", — следует из пердвыборной программы политика.Также отмечается необходимость адаптации внешней политики и политики безопасности ЕС к этой новой реальности.Голосование евродепутатов по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии состоится в Страсбурге в четверг 18 июля.
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ес, ек, китай, урсула фон дер ляйен
Политика, ЕС, ЕК, КИТАЙ, Урсула фон дер Ляйен
10:38 18.07.2024
 
Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем

Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем в политике ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен, нацеленная на переизбрание на второй срок в качестве главы ЕК, отметила, что внешняя политика ЕС должна учитывать глобальную тенденцию к геостратегическому соперничеству, особенно с Китаем.
"Мы вступили в эпоху геостратегического соперничества. Более агрессивная политика и несправедливая экономическая конкуренция со стороны Китая, его безграничная дружба с Россией, а также динамика его отношений с Европой отражают переход от сотрудничества к соревнованию", — следует из пердвыборной программы политика.
Также отмечается необходимость адаптации внешней политики и политики безопасности ЕС к этой новой реальности.
Голосование евродепутатов по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии состоится в Страсбурге в четверг 18 июля.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту главы ЕК
09:56
 
ПолитикаЕСЕККИТАЙУрсула фон дер Ляйен
 
 
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