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Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем
Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем - 18.07.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем
Урсула фон дер Ляйен, нацеленная на переизбрание на второй срок в качестве главы ЕК, отметила, что внешняя политика ЕС должна учитывать глобальную тенденцию к... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T10:38+0300
2024-07-18T10:38+0300
2024-07-18T10:38+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен, нацеленная на переизбрание на второй срок в качестве главы ЕК, отметила, что внешняя политика ЕС должна учитывать глобальную тенденцию к геостратегическому соперничеству, особенно с Китаем."Мы вступили в эпоху геостратегического соперничества. Более агрессивная политика и несправедливая экономическая конкуренция со стороны Китая, его безграничная дружба с Россией, а также динамика его отношений с Европой отражают переход от сотрудничества к соревнованию", — следует из пердвыборной программы политика.Также отмечается необходимость адаптации внешней политики и политики безопасности ЕС к этой новой реальности.Голосование евродепутатов по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии состоится в Страсбурге в четверг 18 июля.
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Политика, ЕС, ЕК, КИТАЙ, Урсула фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем
Фон дер Ляйен пообещала геостратегическое соперничество с Китаем в политике ЕС