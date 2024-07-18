https://1prime.ru/20240718/krokus-850242832.html
В МЧС рассказали об особенностях противопожарной безопасности "Крокуса"
В МЧС рассказали об особенностях противопожарной безопасности "Крокуса" - 18.07.2024, ПРАЙМ
В МЧС рассказали об особенностях противопожарной безопасности "Крокуса"
Система противопожарной безопасности "Крокус Сити Холла" не была рассчитана на поджог помещений с помощью горючих жидкостей, сообщил директор Департамента... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T14:28+0300
2024-07-18T14:28+0300
2024-07-18T14:28+0300
происшествия
россия
пожар
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Система противопожарной безопасности "Крокус Сити Холла" не была рассчитана на поджог помещений с помощью горючих жидкостей, сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. Он пояснил, что противопожарная безопасность строится, не учитывая возможные террористические акты и умышленные поджоги, включая использование легковоспламеняющихся жидкостей."Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо просто бензин с маслом а-ля "смесь Молотова", — сказал он на пресс-конференции. Воронов добавил, что экспертиза, назначенная следствием, определит степень работы системы пожаротушения. Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек. Сам же концертный зал полностью сгорел.
https://1prime.ru/20240716/krokus-850141017.html
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россия, пожар, крокус сити холл, теракт
Происшествия, РОССИЯ, пожар, Крокус сити холл, теракт
В МЧС рассказали об особенностях противопожарной безопасности "Крокуса"
МЧС: противопожарная система "Крокуса" не была рассчитана на поджог с горючей жидкостью
МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Система противопожарной безопасности "Крокус Сити Холла" не была рассчитана на поджог помещений с помощью горючих жидкостей, сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
Он пояснил, что противопожарная безопасность строится, не учитывая возможные террористические акты и умышленные поджоги, включая использование легковоспламеняющихся жидкостей.
"Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо просто бензин с маслом а-ля "смесь Молотова", — сказал он на пресс-конференции.
Воронов добавил, что экспертиза, назначенная следствием, определит степень работы системы пожаротушения.
Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек. Сам же концертный зал полностью сгорел.
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"