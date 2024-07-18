https://1prime.ru/20240718/krokus-850242832.html

В МЧС рассказали об особенностях противопожарной безопасности "Крокуса"

В МЧС рассказали об особенностях противопожарной безопасности "Крокуса" - 18.07.2024, ПРАЙМ

В МЧС рассказали об особенностях противопожарной безопасности "Крокуса"

Система противопожарной безопасности "Крокус Сити Холла" не была рассчитана на поджог помещений с помощью горючих жидкостей, сообщил директор Департамента... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T14:28+0300

2024-07-18T14:28+0300

2024-07-18T14:28+0300

происшествия

россия

пожар

крокус сити холл

теракт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ee69c778f647e3516a9e5e973e739315.jpg

МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Система противопожарной безопасности "Крокус Сити Холла" не была рассчитана на поджог помещений с помощью горючих жидкостей, сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. Он пояснил, что противопожарная безопасность строится, не учитывая возможные террористические акты и умышленные поджоги, включая использование легковоспламеняющихся жидкостей."Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо просто бензин с маслом а-ля "смесь Молотова", — сказал он на пресс-конференции. Воронов добавил, что экспертиза, назначенная следствием, определит степень работы системы пожаротушения. Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек. Сам же концертный зал полностью сгорел.

https://1prime.ru/20240716/krokus-850141017.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пожар, крокус сити холл, теракт