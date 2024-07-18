Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЧС рассказали об особенностях противопожарной безопасности "Крокуса" - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240718/krokus-850242832.html
В МЧС рассказали об особенностях противопожарной безопасности "Крокуса"
В МЧС рассказали об особенностях противопожарной безопасности "Крокуса" - 18.07.2024, ПРАЙМ
В МЧС рассказали об особенностях противопожарной безопасности "Крокуса"
Система противопожарной безопасности "Крокус Сити Холла" не была рассчитана на поджог помещений с помощью горючих жидкостей, сообщил директор Департамента... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T14:28+0300
2024-07-18T14:28+0300
происшествия
россия
пожар
крокус сити холл
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ee69c778f647e3516a9e5e973e739315.jpg
МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Система противопожарной безопасности "Крокус Сити Холла" не была рассчитана на поджог помещений с помощью горючих жидкостей, сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. Он пояснил, что противопожарная безопасность строится, не учитывая возможные террористические акты и умышленные поджоги, включая использование легковоспламеняющихся жидкостей."Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо просто бензин с маслом а-ля "смесь Молотова", — сказал он на пресс-конференции. Воронов добавил, что экспертиза, назначенная следствием, определит степень работы системы пожаротушения. Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек. Сам же концертный зал полностью сгорел.
https://1prime.ru/20240716/krokus-850141017.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_09f2c2de145b69763352df8b308beab9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пожар, крокус сити холл, теракт
Происшествия, РОССИЯ, пожар, Крокус сити холл, теракт
14:28 18.07.2024
 
В МЧС рассказали об особенностях противопожарной безопасности "Крокуса"

МЧС: противопожарная система "Крокуса" не была рассчитана на поджог с горючей жидкостью

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Система противопожарной безопасности "Крокус Сити Холла" не была рассчитана на поджог помещений с помощью горючих жидкостей, сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
Он пояснил, что противопожарная безопасность строится, не учитывая возможные террористические акты и умышленные поджоги, включая использование легковоспламеняющихся жидкостей.
"Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо просто бензин с маслом а-ля "смесь Молотова", — сказал он на пресс-конференции.
Воронов добавил, что экспертиза, назначенная следствием, определит степень работы системы пожаротушения.
Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек. Сам же концертный зал полностью сгорел.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"
16 июля, 10:17
 
ПроисшествияРОССИЯпожарКрокус сити холлтеракт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала