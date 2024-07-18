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Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных

Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных - 18.07.2024, ПРАЙМ

Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных

Конституционный суд (КС) России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека и не... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T10:58+0300

2024-07-18T10:58+0300

2024-07-18T11:04+0300

конституционный суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека и не оправданной ни загруженностью приютов, ни оптимизацией расходования бюджетных средств в региона, передает корреспондент РИА Новости.Суд озвучил решение по делу о проверке конституционности положений закона "Об ответственном обращении с животными" по запросу Верховного суда Бурятии. Зоозащитники из этого региона указывали не незаконность нормы, по которой животных на 31-й день с момента отлова убивали, если им не нашлись новые хозяева.Однако по оценке КС, это означало бы "отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными".Общественники и ранее указывали, что норма, разрешающая убивать бездомных собак и кошек, противоречит Конституции, поскольку в Основном законе прописана прямая обязанность правительства формировать гуманное отношение к животным.

https://1prime.ru/20240618/zhivotnye-849276138.html

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