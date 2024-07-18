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Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных
Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных - 18.07.2024, ПРАЙМ
Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных
Конституционный суд (КС) России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека и не... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T10:58+0300
2024-07-18T11:04+0300
конституционный суд
конституция рф
закон
животные
собаки
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека и не оправданной ни загруженностью приютов, ни оптимизацией расходования бюджетных средств в региона, передает корреспондент РИА Новости.Суд озвучил решение по делу о проверке конституционности положений закона "Об ответственном обращении с животными" по запросу Верховного суда Бурятии. Зоозащитники из этого региона указывали не незаконность нормы, по которой животных на 31-й день с момента отлова убивали, если им не нашлись новые хозяева.Однако по оценке КС, это означало бы "отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными".Общественники и ранее указывали, что норма, разрешающая убивать бездомных собак и кошек, противоречит Конституции, поскольку в Основном законе прописана прямая обязанность правительства формировать гуманное отношение к животным.
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конституционный суд, конституция рф, закон, животные, собаки, россия
Конституционный суд, Конституция РФ, закон, животные, собаки, РОССИЯ
10:58 18.07.2024 (обновлено: 11:04 18.07.2024)
 
Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных

КС РФ признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека и не оправданной ни загруженностью приютов, ни оптимизацией расходования бюджетных средств в региона, передает корреспондент РИА Новости.
Суд озвучил решение по делу о проверке конституционности положений закона "Об ответственном обращении с животными" по запросу Верховного суда Бурятии. Зоозащитники из этого региона указывали не незаконность нормы, по которой животных на 31-й день с момента отлова убивали, если им не нашлись новые хозяева.
Однако по оценке КС, это означало бы "отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными".
Общественники и ранее указывали, что норма, разрешающая убивать бездомных собак и кошек, противоречит Конституции, поскольку в Основном законе прописана прямая обязанность правительства формировать гуманное отношение к животным.
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Конституционный судКонституция РФзаконживотныесобакиРОССИЯ
 
 
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