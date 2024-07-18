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Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных
Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных - 18.07.2024, ПРАЙМ
Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных
Конституционный суд (КС) России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека и не... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T10:58+0300
2024-07-18T10:58+0300
2024-07-18T11:04+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека и не оправданной ни загруженностью приютов, ни оптимизацией расходования бюджетных средств в региона, передает корреспондент РИА Новости.Суд озвучил решение по делу о проверке конституционности положений закона "Об ответственном обращении с животными" по запросу Верховного суда Бурятии. Зоозащитники из этого региона указывали не незаконность нормы, по которой животных на 31-й день с момента отлова убивали, если им не нашлись новые хозяева.Однако по оценке КС, это означало бы "отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными".Общественники и ранее указывали, что норма, разрешающая убивать бездомных собак и кошек, противоречит Конституции, поскольку в Основном законе прописана прямая обязанность правительства формировать гуманное отношение к животным.
https://1prime.ru/20240618/zhivotnye-849276138.html
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конституционный суд, конституция рф, закон, животные, собаки, россия
Конституционный суд, Конституция РФ, закон, животные, собаки, РОССИЯ
Конституционный суд вынес решение по убийствам бездомных животных
КС РФ признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека и не оправданной ни загруженностью приютов, ни оптимизацией расходования бюджетных средств в региона, передает корреспондент РИА Новости.
Суд озвучил решение по делу о проверке конституционности положений закона "Об ответственном обращении с животными" по запросу Верховного суда Бурятии. Зоозащитники из этого региона указывали не незаконность нормы, по которой животных на 31-й день с момента отлова убивали, если им не нашлись новые хозяева.
Однако по оценке КС, это означало бы "отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными".
Общественники и ранее указывали, что норма, разрешающая убивать бездомных собак и кошек, противоречит Конституции, поскольку в Основном законе прописана прямая обязанность правительства формировать гуманное отношение к животным.
Убивать незаконно. Генпрокуратура нашла несоответствие в нормах о животных