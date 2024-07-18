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МО показало видео уничтожения американской самоходки Paladin "Ланцетом" - 18.07.2024, ПРАЙМ
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МО показало видео уничтожения американской самоходки Paladin "Ланцетом"
МО показало видео уничтожения американской самоходки Paladin "Ланцетом" - 18.07.2024, ПРАЙМ
МО показало видео уничтожения американской самоходки Paladin "Ланцетом"
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение американской артиллерийской установки M109 Paladin при помощи российского... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T09:41+0300
2024-07-18T09:46+0300
вооружения
россия
минобороны
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение американской артиллерийской установки M109 Paladin при помощи российского барражирующего боеприпаса "Ланцет".В ходе разведывательных мероприятий российские Вооруженные силы обнаружили за маскировкой огневую позицию установки ВСУ, которая атаковала российские позиции. После анализа разведывательных данных было принято решение провести точечный огневой удар по вражескому орудию.Результатом удара было уничтожение артиллерийской установки M109 Paladin. Источники в Министерстве обороны сообщили, что на бывшей огневой позиции установки ВСУ был зафиксирован еще один взрыв.
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россия, минобороны
Вооружения, РОССИЯ, Минобороны
09:41 18.07.2024 (обновлено: 09:46 18.07.2024)
 
МО показало видео уничтожения американской самоходки Paladin "Ланцетом"

Минобороны показало видео уничтожения американской самоходки Paladin "Ланцетом"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение американской артиллерийской установки M109 Paladin при помощи российского барражирующего боеприпаса "Ланцет".
В ходе разведывательных мероприятий российские Вооруженные силы обнаружили за маскировкой огневую позицию установки ВСУ, которая атаковала российские позиции. После анализа разведывательных данных было принято решение провести точечный огневой удар по вражескому орудию.
Результатом удара было уничтожение артиллерийской установки M109 Paladin. Источники в Министерстве обороны сообщили, что на бывшей огневой позиции установки ВСУ был зафиксирован еще один взрыв.
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