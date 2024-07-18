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Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту главы ЕК
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту главы ЕК - 18.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту главы ЕК
При нынешней главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен Европа стала менее сплоченной и менее миролюбивой, заявил РИА Новости министр иностранных дел и... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T09:56+0300
2024-07-18T09:56+0300
2024-07-18T09:57+0300
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ООН, 18 июл – ПРАЙМ. При нынешней главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен Европа стала менее сплоченной и менее миролюбивой, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Он добавил, что фон дер Ляйен показала на своем посту "очень плохую работу", и никаких причин переизбирать ее нет.Депутаты Европарламента в четверг, 18 июля, на пленарной сессии проголосуют за главу Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен выступит перед депутатами в 09:00 (10:00 мск), после чего они обсудят ее кандидатуру.Фон дер Ляйен добивается переизбрания на второй пятилетний срок."Любые выборы должны основываться на достижениях и результатах. Если вы посмотрите на состояние Европы до прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен и после, вы увидите явный упадок", - сказал Сийярто.По его словам, Европа стала гораздо менее конкурентоспособной, сплоченной и миролюбивой, чем раньше."Нет никаких причин, почему мы должны поддерживать Урсулу фон дер Ляйен. Она показала очень плохую работу как глава Еврокомиссии, нет причин переизбирать ее", – подчеркнул Сийярто.
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ес, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, венгрия, петер сийярто
ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту главы ЕК
Сийярто: Фон дер Ляйен показала "очень плохую работу" на посту главы ЕК
ООН, 18 июл – ПРАЙМ. При нынешней главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен Европа стала менее сплоченной и менее миролюбивой, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он добавил, что фон дер Ляйен показала на своем посту "очень плохую работу", и никаких причин переизбирать ее нет.
Депутаты Европарламента в четверг, 18 июля, на пленарной сессии проголосуют за главу Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен выступит перед депутатами в 09:00 (10:00 мск), после чего они обсудят ее кандидатуру.
В Нидерландах раскрыли ненависть Урсулы фон дер Ляйен к Европарламенту
Фон дер Ляйен добивается переизбрания на второй пятилетний срок.
"Любые выборы должны основываться на достижениях и результатах. Если вы посмотрите на состояние Европы до прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен и после, вы увидите явный упадок", - сказал Сийярто.
По его словам, Европа стала гораздо менее конкурентоспособной, сплоченной и миролюбивой, чем раньше.
"Нет никаких причин, почему мы должны поддерживать Урсулу фон дер Ляйен. Она показала очень плохую работу как глава Еврокомиссии, нет причин переизбирать ее", – подчеркнул Сийярто.