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"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа
"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа - 18.07.2024, ПРАЙМ
"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа
Канцлер Германии Олаф Шольц должен прокомментировать заявление немецкого комика Себастьяна Хотца о покушении на Дональда Трампа. Об этом написал в своей соцсети | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:36+0300
2024-07-18T11:36+0300
2024-07-18T11:37+0300
илон маск
дональд трамп
олаф шольц
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц должен прокомментировать заявление немецкого комика Себастьяна Хотца о покушении на Дональда Трампа. Об этом написал в своей соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск.Ранее пользователь социальной сети показал пост комика, в котором Хотц писал, что ничего не дает ему большей надежды, чем рассуждения Маска о собственной смерти при загадочных обстоятельствах. Немец также делал публикации, одобряющие покушение на Трампа."Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?", - написал Маск и отметил в посте Шольца.Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля. Кандидат в презденты США получил ранение в ухо, потерял много крови. Кроме того, в результате стрельбы погиб один человек.Ранее сообщалось, что Маск после покушения пожелал Трампу скорейшего выздоровления. Он также сделал пожертвования в предвыборную кампанию политика.
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илон маск, дональд трамп, олаф шольц
Илон Маск, Дональд Трамп, Олаф Шольц
"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа
Маск попросил Шольца прокомментировать заявление комика о покушении на Трампа
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ.
Канцлер Германии Олаф Шольц должен прокомментировать заявление немецкого комика Себастьяна Хотца о покушении на Дональда Трампа. Об этом написал в своей соцсети Х
американский бизнесмен Илон Маск.
Ранее пользователь социальной сети показал пост комика, в котором Хотц писал, что ничего не дает ему большей надежды, чем рассуждения Маска о собственной смерти при загадочных обстоятельствах. Немец также делал публикации, одобряющие покушение на Трампа.
"Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?", - написал Маск и отметил в посте Шольца.
Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля. Кандидат в презденты США получил ранение в ухо, потерял много крови. Кроме того, в результате стрельбы погиб один человек.
Ранее сообщалось, что Маск после покушения пожелал Трампу скорейшего выздоровления. Он также сделал пожертвования в предвыборную кампанию политика.
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