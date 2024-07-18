Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240718/mask-850236211.html
"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа
"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа - 18.07.2024, ПРАЙМ
"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа
Канцлер Германии Олаф Шольц должен прокомментировать заявление немецкого комика Себастьяна Хотца о покушении на Дональда Трампа. Об этом написал в своей соцсети | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:36+0300
2024-07-18T11:37+0300
илон маск
дональд трамп
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц должен прокомментировать заявление немецкого комика Себастьяна Хотца о покушении на Дональда Трампа. Об этом написал в своей соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск.Ранее пользователь социальной сети показал пост комика, в котором Хотц писал, что ничего не дает ему большей надежды, чем рассуждения Маска о собственной смерти при загадочных обстоятельствах. Немец также делал публикации, одобряющие покушение на Трампа."Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?", - написал Маск и отметил в посте Шольца.Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля. Кандидат в презденты США получил ранение в ухо, потерял много крови. Кроме того, в результате стрельбы погиб один человек.Ранее сообщалось, что Маск после покушения пожелал Трампу скорейшего выздоровления. Он также сделал пожертвования в предвыборную кампанию политика.
https://1prime.ru/20240718/vens-850226141.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_249:0:2093:1383_1920x0_80_0_0_f3ddc80b6d2076dafdfd6abf5af4bffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
илон маск, дональд трамп, олаф шольц
Илон Маск, Дональд Трамп, Олаф Шольц
11:36 18.07.2024 (обновлено: 11:37 18.07.2024)
 
"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа

Маск попросил Шольца прокомментировать заявление комика о покушении на Трампа

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© AFP / Peter Parks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц должен прокомментировать заявление немецкого комика Себастьяна Хотца о покушении на Дональда Трампа. Об этом написал в своей соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск.
Ранее пользователь социальной сети показал пост комика, в котором Хотц писал, что ничего не дает ему большей надежды, чем рассуждения Маска о собственной смерти при загадочных обстоятельствах. Немец также делал публикации, одобряющие покушение на Трампа.
"Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?", - написал Маск и отметил в посте Шольца.
Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля. Кандидат в презденты США получил ранение в ухо, потерял много крови. Кроме того, в результате стрельбы погиб один человек.
Ранее сообщалось, что Маск после покушения пожелал Трампу скорейшего выздоровления. Он также сделал пожертвования в предвыборную кампанию политика.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
"Больше никакой халявы": американцам пообещали США без войн при Трампе
08:09
 
Илон МаскДональд ТрампОлаф Шольц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала