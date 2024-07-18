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"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа

"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа - 18.07.2024, ПРАЙМ

"Что это такое". Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц должен прокомментировать заявление немецкого комика Себастьяна Хотца о покушении на Дональда Трампа. Об этом написал в своей соцсети | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:36+0300

2024-07-18T11:36+0300

2024-07-18T11:37+0300

илон маск

дональд трамп

олаф шольц

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц должен прокомментировать заявление немецкого комика Себастьяна Хотца о покушении на Дональда Трампа. Об этом написал в своей соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск.Ранее пользователь социальной сети показал пост комика, в котором Хотц писал, что ничего не дает ему большей надежды, чем рассуждения Маска о собственной смерти при загадочных обстоятельствах. Немец также делал публикации, одобряющие покушение на Трампа."Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?", - написал Маск и отметил в посте Шольца.Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля. Кандидат в презденты США получил ранение в ухо, потерял много крови. Кроме того, в результате стрельбы погиб один человек.Ранее сообщалось, что Маск после покушения пожелал Трампу скорейшего выздоровления. Он также сделал пожертвования в предвыборную кампанию политика.

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илон маск, дональд трамп, олаф шольц