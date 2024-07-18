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Минпромторг подал иск о приостановлении прав акционера МКАО "Хайлэнд Голд" - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг подал иск о приостановлении прав акционера МКАО "Хайлэнд Голд"
Минпромторг подал иск о приостановлении прав акционера МКАО "Хайлэнд Голд" - 18.07.2024, ПРАЙМ
Минпромторг подал иск о приостановлении прав акционера МКАО "Хайлэнд Голд"
Арбитражный суд Московской области назначил на 8 августа рассмотрение заявления Минпромторга РФ о приостановлении корпоративных прав зарегистрированной на... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T10:55+0300
2024-07-18T10:55+0300
россия
минпромторг
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области назначил на 8 августа рассмотрение заявления Минпромторга РФ о приостановлении корпоративных прав зарегистрированной на острове Джерси компании Highland Gold Mining Ltd в отношении российской золотодобывающей МКАО "Хайлэнд Голд", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 17 июля и в тот же день было принято к производству. Третьими лицами заявитель просит привлечь зарегистрированное во Владивостоке АО "Международная компания "Хайлэнд Голд" и компанию-регистратора "Р.О.С.Т.". Кабмин РФ 6 июня расширил список экономически значимых организаций (ЭЗО), добавив в него ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в ОСК), крупного табачного дистрибьютера АО "Торговая компания "Мегаполис" и МКАО "Хайлэнд Голд". В августе в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. Статус ЭЗО призван обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Перечень экономически значимых организаций составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать прописанным в законе критериям. Президент России Владимир Путин в марте разрешил совершение сделки по приобретению 100% акций МКАО "Хайлэнд Голд", принадлежащих Highland Gold Mining Limited. Highland Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, работает в Хабаровском и Забайкальском краях, на Чукотке, Камчатке, а также в Киргизии. С конца 2020 года основной владелец компании - бизнесмен Владислав Свиблов.
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россия, минпромторг
РОССИЯ, Минпромторг
10:55 18.07.2024
 
Минпромторг подал иск о приостановлении прав акционера МКАО "Хайлэнд Голд"

Минпромторг подал иск о приостановлении прав зарубежного акционера МКАО "Хайлэнд Голд"

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области назначил на 8 августа рассмотрение заявления Минпромторга РФ о приостановлении корпоративных прав зарегистрированной на острове Джерси компании Highland Gold Mining Ltd в отношении российской золотодобывающей МКАО "Хайлэнд Голд", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 17 июля и в тот же день было принято к производству. Третьими лицами заявитель просит привлечь зарегистрированное во Владивостоке АО "Международная компания "Хайлэнд Голд" и компанию-регистратора "Р.О.С.Т.".
Кабмин РФ 6 июня расширил список экономически значимых организаций (ЭЗО), добавив в него ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в ОСК), крупного табачного дистрибьютера АО "Торговая компания "Мегаполис" и МКАО "Хайлэнд Голд".
В августе в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.
Статус ЭЗО призван обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Перечень экономически значимых организаций составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать прописанным в законе критериям.
Президент России Владимир Путин в марте разрешил совершение сделки по приобретению 100% акций МКАО "Хайлэнд Голд", принадлежащих Highland Gold Mining Limited.
Highland Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, работает в Хабаровском и Забайкальском краях, на Чукотке, Камчатке, а также в Киргизии. С конца 2020 года основной владелец компании - бизнесмен Владислав Свиблов.
 
РОССИЯМинпромторг
 
 
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