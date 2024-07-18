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Молдавия получит шесть миллионов евро от Банка развития Совета Европы - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Молдавия получит шесть миллионов евро от Банка развития Совета Европы
Молдавия получит шесть миллионов евро от Банка развития Совета Европы - 18.07.2024, ПРАЙМ
Молдавия получит шесть миллионов евро от Банка развития Совета Европы
Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о гранте в размере 6 миллионов евро для создания в стране социального жилья, сообщила пресс-служба законодательного... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:46+0300
2024-07-18T12:56+0300
молдавия
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КИШИНЕВ, 18 июл - ПРАЙМ. Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о гранте в размере 6 миллионов евро для создания в стране социального жилья, сообщила пресс-служба законодательного органа."Банк развития Совета Европы предоставит нашей стране грант в размере 6 миллионов евро для обеспечения стандартов энергоэффективности социального жилья, которое будет построено или отремонтировано. Парламент ратифицировал соответствующее соглашение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.Депутаты сразу в двух чтениях одобрили договор с Банком развития Совета Европы, который предусматривает строительство или реконструкцию 450 социальных квартир, а также студенческих общежитий и домов престарелых. В рамках проекта будут реализованы меры по энергоэффективности, которые снизят потребление энергии и выбросы углекислого газа, обеспечат повышение уровня комфорта и качества воздуха, а также снизят долгосрочную энергетическую нагрузку.Для реализации проекта банк ранее предоставил Молдавии кредит в размере 20 миллионов евро. В дополнение к этому гранту Фонд зеленых и социальных инвестиций выделит еще один миллион евро на безвозмездной основе.Вклад Молдавии состоит из 1,1 миллиона евро от местных органов публичной власти или государственных организаций. Помимо этого, власти страны предоставляют необходимые участки земли или здания, подготовят техническую документацию и необходимые строительные экспертизы.Ожидается, что проект по предоставлению социального жилья будет реализован до 30 июня 2029 года.
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молдавия, жилье, совет европы
МОЛДАВИЯ, жилье, Совет Европы
12:46 18.07.2024 (обновлено: 12:56 18.07.2024)
 
Молдавия получит шесть миллионов евро от Банка развития Совета Европы

Молдавия получит €6 млн от Банка развития Совета Европы для создания соцжилья

© Unsplash/Dorin SeremetКишинев, Молдова
Кишинев, Молдова
© Unsplash/Dorin Seremet
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КИШИНЕВ, 18 июл - ПРАЙМ. Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о гранте в размере 6 миллионов евро для создания в стране социального жилья, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"Банк развития Совета Европы предоставит нашей стране грант в размере 6 миллионов евро для обеспечения стандартов энергоэффективности социального жилья, которое будет построено или отремонтировано. Парламент ратифицировал соответствующее соглашение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Депутаты сразу в двух чтениях одобрили договор с Банком развития Совета Европы, который предусматривает строительство или реконструкцию 450 социальных квартир, а также студенческих общежитий и домов престарелых. В рамках проекта будут реализованы меры по энергоэффективности, которые снизят потребление энергии и выбросы углекислого газа, обеспечат повышение уровня комфорта и качества воздуха, а также снизят долгосрочную энергетическую нагрузку.
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Для реализации проекта банк ранее предоставил Молдавии кредит в размере 20 миллионов евро. В дополнение к этому гранту Фонд зеленых и социальных инвестиций выделит еще один миллион евро на безвозмездной основе.
Вклад Молдавии состоит из 1,1 миллиона евро от местных органов публичной власти или государственных организаций. Помимо этого, власти страны предоставляют необходимые участки земли или здания, подготовят техническую документацию и необходимые строительные экспертизы.
Ожидается, что проект по предоставлению социального жилья будет реализован до 30 июня 2029 года.
 
МОЛДАВИЯжильеСовет Европы
 
 
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