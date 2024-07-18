Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа начнет торги фьючерсами на индекс IPO - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240718/mosbirzha-850246442.html
Московская биржа начнет торги фьючерсами на индекс IPO
Московская биржа начнет торги фьючерсами на индекс IPO - 18.07.2024, ПРАЙМ
Московская биржа начнет торги фьючерсами на индекс IPO
Московская биржа с 23 июля начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс IPO, следует из сообщения торговой площадки. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:59+0300
2024-07-18T15:59+0300
экономика
россия
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 23 июля начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс IPO, следует из сообщения торговой площадки. "23 июля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс Мосбиржи IPO", - говорится в сообщении. Площадка отмечает, что фьючерс на индекс Мосбиржи IPO предоставляет широкому кругу инвесторов возможность с помощью одного инструмента торговать готовым портфелем акций компаний, недавно вышедших на публичный рынок. С помощью инструмента инвесторы могут использовать активные торговые стратегии или хеджировать позиции портфелей ценных бумаг, добавляется в сообщении. Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 30 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, опцион на Индекс МосБиржи, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:31:2666:2031_1920x0_80_0_0_26f0752c3f8ae4c4b86cc9048fdace92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
15:59 18.07.2024
 
Московская биржа начнет торги фьючерсами на индекс IPO

Московская биржа 23 июля начинает торги фьючерсами на индекс IPO

Мосбиржа.
Мосбиржа.
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 23 июля начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс IPO, следует из сообщения торговой площадки.
"23 июля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс Мосбиржи IPO", - говорится в сообщении.
Площадка отмечает, что фьючерс на индекс Мосбиржи IPO предоставляет широкому кругу инвесторов возможность с помощью одного инструмента торговать готовым портфелем акций компаний, недавно вышедших на публичный рынок. С помощью инструмента инвесторы могут использовать активные торговые стратегии или хеджировать позиции портфелей ценных бумаг, добавляется в сообщении.
Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 30 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, опцион на Индекс МосБиржи, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
 
ЭкономикаРОССИЯМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала