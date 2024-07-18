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Московская биржа начнет торги фьючерсами на индекс IPO
Московская биржа начнет торги фьючерсами на индекс IPO - 18.07.2024, ПРАЙМ
Московская биржа начнет торги фьючерсами на индекс IPO
Московская биржа с 23 июля начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс IPO, следует из сообщения торговой площадки. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:59+0300
2024-07-18T15:59+0300
2024-07-18T15:59+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 23 июля начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс IPO, следует из сообщения торговой площадки. "23 июля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс Мосбиржи IPO", - говорится в сообщении. Площадка отмечает, что фьючерс на индекс Мосбиржи IPO предоставляет широкому кругу инвесторов возможность с помощью одного инструмента торговать готовым портфелем акций компаний, недавно вышедших на публичный рынок. С помощью инструмента инвесторы могут использовать активные торговые стратегии или хеджировать позиции портфелей ценных бумаг, добавляется в сообщении. Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 30 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, опцион на Индекс МосБиржи, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Московская биржа начнет торги фьючерсами на индекс IPO
Московская биржа 23 июля начинает торги фьючерсами на индекс IPO
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 23 июля начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс IPO, следует из сообщения торговой площадки.
"23 июля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс Мосбиржи IPO", - говорится в сообщении.
Площадка отмечает, что фьючерс на индекс Мосбиржи IPO предоставляет широкому кругу инвесторов возможность с помощью одного инструмента торговать готовым портфелем акций компаний, недавно вышедших на публичный рынок. С помощью инструмента инвесторы могут использовать активные торговые стратегии или хеджировать позиции портфелей ценных бумаг, добавляется в сообщении.
Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 30 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, опцион на Индекс МосБиржи, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.