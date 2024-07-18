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Московская биржа начнет торги фьючерсами на индекс IPO

Московская биржа начнет торги фьючерсами на индекс IPO - 18.07.2024, ПРАЙМ

Московская биржа начнет торги фьючерсами на индекс IPO

Московская биржа с 23 июля начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс IPO, следует из сообщения торговой площадки. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T15:59+0300

2024-07-18T15:59+0300

2024-07-18T15:59+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 23 июля начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс IPO, следует из сообщения торговой площадки. "23 июля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс Мосбиржи IPO", - говорится в сообщении. Площадка отмечает, что фьючерс на индекс Мосбиржи IPO предоставляет широкому кругу инвесторов возможность с помощью одного инструмента торговать готовым портфелем акций компаний, недавно вышедших на публичный рынок. С помощью инструмента инвесторы могут использовать активные торговые стратегии или хеджировать позиции портфелей ценных бумаг, добавляется в сообщении. Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 30 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, опцион на Индекс МосБиржи, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа