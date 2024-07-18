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Минцифры опровергло слухи о получении мошенниками квартир через "Госуслуги" - 18.07.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Минцифры опровергло слухи о получении мошенниками квартир через "Госуслуги"
Минцифры опровергло слухи о получении мошенниками квартир через "Госуслуги" - 18.07.2024, ПРАЙМ
Минцифры опровергло слухи о получении мошенниками квартир через "Госуслуги"
Мошенники не смогут завладеть чужой квартирой на "Госуслугах", на портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость, рассказали в Минцифры... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:24+0300
2024-07-18T15:24+0300
мошенничество
россия
минцифры
недвижимость
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мошенники не смогут завладеть чужой квартирой на "Госуслугах", на портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость, рассказали в Минцифры РФ. Ранее "Газета.ру" со ссылкой на юриста по недвижимости писала, что мошенники могут провести сделку по продаже квартиры через "Госуслуги", завладев электронной цифровой подписью жертвы. "Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на Госуслугах, — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности", — говорится в Telegram-канале министерства. Отмечается, что заявление подписывается в приложении "Госключ". После этого Росреестр проводит тщательную проверку оснований и принимает решение о регистрации недвижимости.Чтобы получить сертификат, на каждом новом устройстве необходимо ввести логин и пароль от Госуслуг, а затем подтвердить вход с помощью второго фактора аутентификации. После этого требуется подтвердить номер телефона, создать 8-значный пароль и подтвердить свою личность, предъявив загранпаспорт, используя биометрические данные или явившись лично в ведомство.Однако воспользоваться "Госключом" может только владелец электронной подписи, которая хранится на его устройстве. При каждом запуске приложения необходимо вводить пароль. Восстановить или изменить его невозможно — для этого придется удалить сертификат. В этом случае нужно будет заново получить сертификат электронной подписи и подтвердить свою личность.
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россия, минцифры, недвижимость
Мошенничество, РОССИЯ, Минцифры, Недвижимость
15:24 18.07.2024
 
Минцифры опровергло слухи о получении мошенниками квартир через "Госуслуги"

Минцифры: мошенники не смогут овладеть квартирой через "Госуслуги"

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал Госуслуг
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мошенники не смогут завладеть чужой квартирой на "Госуслугах", на портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость, рассказали в Минцифры РФ.
Ранее "Газета.ру" со ссылкой на юриста по недвижимости писала, что мошенники могут провести сделку по продаже квартиры через "Госуслуги", завладев электронной цифровой подписью жертвы.
"Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на Госуслугах, — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности", — говорится в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что заявление подписывается в приложении "Госключ". После этого Росреестр проводит тщательную проверку оснований и принимает решение о регистрации недвижимости.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Заключать договоры на подключение к сетям ЖКХ разрешат через "Госуслуги"
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Чтобы получить сертификат, на каждом новом устройстве необходимо ввести логин и пароль от Госуслуг, а затем подтвердить вход с помощью второго фактора аутентификации. После этого требуется подтвердить номер телефона, создать 8-значный пароль и подтвердить свою личность, предъявив загранпаспорт, используя биометрические данные или явившись лично в ведомство.
Однако воспользоваться "Госключом" может только владелец электронной подписи, которая хранится на его устройстве. При каждом запуске приложения необходимо вводить пароль. Восстановить или изменить его невозможно — для этого придется удалить сертификат. В этом случае нужно будет заново получить сертификат электронной подписи и подтвердить свою личность.
 
МошенничествоРОССИЯМинцифрыНедвижимость
 
 
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