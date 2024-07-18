https://1prime.ru/20240718/moshenniki-850245054.html

Минцифры опровергло слухи о получении мошенниками квартир через "Госуслуги"

Минцифры опровергло слухи о получении мошенниками квартир через "Госуслуги" - 18.07.2024, ПРАЙМ

Минцифры опровергло слухи о получении мошенниками квартир через "Госуслуги"

Мошенники не смогут завладеть чужой квартирой на "Госуслугах", на портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость, рассказали в Минцифры... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T15:24+0300

2024-07-18T15:24+0300

2024-07-18T15:24+0300

мошенничество

россия

минцифры

недвижимость

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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мошенники не смогут завладеть чужой квартирой на "Госуслугах", на портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость, рассказали в Минцифры РФ. Ранее "Газета.ру" со ссылкой на юриста по недвижимости писала, что мошенники могут провести сделку по продаже квартиры через "Госуслуги", завладев электронной цифровой подписью жертвы. "Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на Госуслугах, — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности", — говорится в Telegram-канале министерства. Отмечается, что заявление подписывается в приложении "Госключ". После этого Росреестр проводит тщательную проверку оснований и принимает решение о регистрации недвижимости.Чтобы получить сертификат, на каждом новом устройстве необходимо ввести логин и пароль от Госуслуг, а затем подтвердить вход с помощью второго фактора аутентификации. После этого требуется подтвердить номер телефона, создать 8-значный пароль и подтвердить свою личность, предъявив загранпаспорт, используя биометрические данные или явившись лично в ведомство.Однако воспользоваться "Госключом" может только владелец электронной подписи, которая хранится на его устройстве. При каждом запуске приложения необходимо вводить пароль. Восстановить или изменить его невозможно — для этого придется удалить сертификат. В этом случае нужно будет заново получить сертификат электронной подписи и подтвердить свою личность.

https://1prime.ru/20240628/gosuslugi-849567433.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минцифры, недвижимость