https://1prime.ru/20240718/nato-850238492.html
В Кремле пригрозили мерами на присутствие кораблей НАТО в Черном море
В Кремле пригрозили мерами на присутствие кораблей НАТО в Черном море - 18.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле пригрозили мерами на присутствие кораблей НАТО в Черном море
Тесное присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе представляет угрозу для России, Москва может принять ответные меры. Об этом заявил официльный... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:00+0300
2024-07-18T12:00+0300
2024-07-18T12:01+0300
нато
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93cd9076ee701a4e6900b36d9dffb4d9.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Тесное присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе представляет угрозу для России, Москва может принять ответные меры. Об этом заявил официльный представитель Кремля Дмитрий Песков."Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы", — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что в связи с этим Москва будет принимать меры для обеспечения своей безопасности. Он также добавил, что турецкие власти выполняют свои функции администратора по регулированию судоходства в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтрё.
https://1prime.ru/20240607/nato-848991127.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_940db91626af68f7f753236c2295cc2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, дмитрий песков
В Кремле пригрозили мерами на присутствие кораблей НАТО в Черном море
Песков: корабли НАТО в Черноморском регионе представляют угрозы для России
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Тесное присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе представляет угрозу для России, Москва может принять ответные меры. Об этом заявил официльный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы", — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства.
Песков также отметил, что в связи с этим Москва будет принимать меры для обеспечения своей безопасности. Он также добавил, что турецкие власти выполняют свои функции администратора по регулированию судоходства в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтрё.
Песков оценил последствия расширения НАТО на Восток