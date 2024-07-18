https://1prime.ru/20240718/nato-850238492.html

В Кремле пригрозили мерами на присутствие кораблей НАТО в Черном море

В Кремле пригрозили мерами на присутствие кораблей НАТО в Черном море - 18.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле пригрозили мерами на присутствие кораблей НАТО в Черном море

Тесное присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе представляет угрозу для России, Москва может принять ответные меры. Об этом заявил официльный... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T12:00+0300

2024-07-18T12:00+0300

2024-07-18T12:01+0300

нато

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Тесное присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе представляет угрозу для России, Москва может принять ответные меры. Об этом заявил официльный представитель Кремля Дмитрий Песков."Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы", — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что в связи с этим Москва будет принимать меры для обеспечения своей безопасности. Он также добавил, что турецкие власти выполняют свои функции администратора по регулированию судоходства в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтрё.

https://1prime.ru/20240607/nato-848991127.html

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нато, дмитрий песков