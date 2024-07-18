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Цены на нефть растут на превзошедшем ожидания сокращении запасов в США

Цены на нефть растут на превзошедшем ожидания сокращении запасов в США - 18.07.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть растут на превзошедшем ожидания сокращении запасов в США

Цены на нефть в четверг продолжили рост, начавшийся на предыдущей сессии. Поддержку им оказало превзошедшее ожидание сокращение запасов в США на прошлой неделе. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:49+0300

2024-07-18T11:49+0300

2024-07-18T11:49+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг продолжили рост, начавшийся на предыдущей сессии. Поддержку им оказало превзошедшее ожидание сокращение запасов в США на прошлой неделе.Фьючерсы на Brent к 03.40 по Гринвичу подорожали на 32 цента, или 0,4%, до 85,40 доллара за баррель. Нефть WTI выросла в цене на 48 центов, или 0,6%, до 83,33 доллара.Оба контракта по итогам торгов в среду подорожали.Согласно последним данным Управления энергетической информации США, запасы нефти сократились на прошлой неделе на 4,9 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение на 30 000 баррелей, тогда как Американский институт нефти сообщил о снижении на 4,4 млн баррелей."Признаки здорового спроса в США перевесили опасения насчет умеренного роста в Китае, о котором стало известно на прошлой неделе, – говорит Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova. – Надежды на смягчение политики ФРС, которое может привести к росту экономики, и летний сезон поездок в США обеспечивают достаточный спрос на нефть в крупнейшей экономике мира".Перспектива снижения процентных ставок в США и Европе в ближайшие месяцы тоже поддержала рынок нефти.Представители ФРС в среду заявили, что центральный банк приближается к снижению процентных ставок. По их словам, с учетом улучшения ситуации с инфляцией и балансом на рынке труда возможно сокращение стоимости заимствований уже в сентябре.Экономическая активность в США с конца мая до начала июля росла медленными или умеренными темпами, и компании ожидают дальнейшего замедления роста.Между тем Европейский центральный банк позднее в четверг практически наверняка оставит процентные ставки без изменений, но укажет, что в следующий раз, скорее всего, произойдет снижение.Инвесторы также ждут новостей с пленума Коммунистической партии Китая, который завершится в четверг.Доллар в четверг снижается третью сессию подряд. Снижение доллара может привести к росту спроса на нефть, поскольку сырье, торгующееся в долларах, становится дешевле для держателей других валют.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти