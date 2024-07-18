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Цены на нефть стабилизировались на фоне надежд на снижение ставок ФРС - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Цены на нефть стабилизировались на фоне надежд на снижение ставок ФРС
Цены на нефть стабилизировались на фоне надежд на снижение ставок ФРС - 18.07.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть стабилизировались на фоне надежд на снижение ставок ФРС
В четверг цены на нефть преимущественно стабилизировались, получив поддержку от сохраняющихся ожиданий скорого снижения процентных ставок ФРС после выхода... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T20:01+0300
2024-07-18T20:01+0300
рынки
мировой рынок нефти
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В четверг цены на нефть преимущественно стабилизировались, получив поддержку от сохраняющихся ожиданий скорого снижения процентных ставок ФРС после выхода данных по занятости и более значительного, чем прогнозировалось, сокращения запасов сырой нефти в США.Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло сильнее ожиданий. Министерство труда в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, истекшей 13 июля, увеличилось на 20 000 до 243 000 с коррекцией на сезонность.Фьючерсы на нефть марки Brent к 13.37 по Гринвичу не изменились и торговались по 85,08 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 6 центов, или на 0,1%, до 82,91 доллара. На предыдущей сессии оба сорта подорожали."Это сдержанная реакция на данные по количеству заявок на пособие по безработице. Тем не менее, я считаю, что оправданные ожидания снижения ставки ФРС в недалеком будущем ограничат снижение", – сказал Тамас Варга из брокерской нефтяной компании PVM.Нефть также получила поддержку от снижения запасов. Согласно последним данным Управления энергетической информации США, запасы нефти сократились на прошлой неделе на 4,9 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение на 30 000 баррелей, тогда как Американский институт нефти сообщил о снижении на 4,4 млн баррелей."Признаки здорового спроса в США перевесили опасения насчет умеренного роста в Китае, о котором стало известно на прошлой неделе, – говорит Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova. – Надежды на смягчение политики ФРС, которое может привести к росту экономики, и летний сезон поездок в США обеспечивают достаточный спрос на нефть в крупнейшей экономике мира".Представители ФРС в среду заявили, что центральный банк приближается к снижению процентных ставок. По их словам, с учетом улучшения ситуации с инфляцией и балансом на рынке труда возможно сокращение стоимости заимствований уже в сентябре.Экономическая активность в США с конца мая до начала июля росла медленными или умеренными темпами, и компании ожидают дальнейшего замедления роста.Европейский центральный банк сегодня оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось, и не дал никаких намеков на свои дальнейшие действия, заявив, что внутреннее ценовое давление остается высоким и инфляция будет выше целевого уровня в течение следующего года.Однако экономический рост Китая по-прежнему вызывает беспокойство. В четверг китайские лидеры дали понять, что Пекин будет придерживаться прежнего курса в экономической политике, хотя конкретных деталей раскрыто не было. В совокупности это помогло развеять надежды инвесторов на государственные меры стимулирования потребления во второй по величине экономике мира.
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рынки, мировой рынок нефти
Рынки, мировой рынок нефти
20:01 18.07.2024
 

Цены на нефть стабилизировались на фоне надежд на снижение ставок ФРС

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. В четверг цены на нефть преимущественно стабилизировались, получив поддержку от сохраняющихся ожиданий скорого снижения процентных ставок ФРС после выхода данных по занятости и более значительного, чем прогнозировалось, сокращения запасов сырой нефти в США.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло сильнее ожиданий. Министерство труда в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, истекшей 13 июля, увеличилось на 20 000 до 243 000 с коррекцией на сезонность.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 13.37 по Гринвичу не изменились и торговались по 85,08 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 6 центов, или на 0,1%, до 82,91 доллара. На предыдущей сессии оба сорта подорожали.
"Это сдержанная реакция на данные по количеству заявок на пособие по безработице. Тем не менее, я считаю, что оправданные ожидания снижения ставки ФРС в недалеком будущем ограничат снижение", – сказал Тамас Варга из брокерской нефтяной компании PVM.
Нефть также получила поддержку от снижения запасов. Согласно последним данным Управления энергетической информации США, запасы нефти сократились на прошлой неделе на 4,9 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение на 30 000 баррелей, тогда как Американский институт нефти сообщил о снижении на 4,4 млн баррелей.
"Признаки здорового спроса в США перевесили опасения насчет умеренного роста в Китае, о котором стало известно на прошлой неделе, – говорит Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova. – Надежды на смягчение политики ФРС, которое может привести к росту экономики, и летний сезон поездок в США обеспечивают достаточный спрос на нефть в крупнейшей экономике мира".
Представители ФРС в среду заявили, что центральный банк приближается к снижению процентных ставок. По их словам, с учетом улучшения ситуации с инфляцией и балансом на рынке труда возможно сокращение стоимости заимствований уже в сентябре.
Экономическая активность в США с конца мая до начала июля росла медленными или умеренными темпами, и компании ожидают дальнейшего замедления роста.
Европейский центральный банк сегодня оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось, и не дал никаких намеков на свои дальнейшие действия, заявив, что внутреннее ценовое давление остается высоким и инфляция будет выше целевого уровня в течение следующего года.
Однако экономический рост Китая по-прежнему вызывает беспокойство. В четверг китайские лидеры дали понять, что Пекин будет придерживаться прежнего курса в экономической политике, хотя конкретных деталей раскрыто не было. В совокупности это помогло развеять надежды инвесторов на государственные меры стимулирования потребления во второй по величине экономике мира.
 
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