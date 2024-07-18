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В России выросло количество одного вида интернет-магазинов
В России выросло количество одного вида интернет-магазинов - 18.07.2024, ПРАЙМ
В России выросло количество одного вида интернет-магазинов
В России с начала 2024 года выросло число интернет-магазинов, принадлежащие брендам с ежемесячным оборотом до миллиона рублей, сообщило Forbes со ссылкой на... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:07+0300
2024-07-18T15:07+0300
2024-07-18T15:07+0300
экономика
маркетплейс
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В России с начала 2024 года выросло число интернет-магазинов, принадлежащие брендам с ежемесячным оборотом до миллиона рублей, сообщило Forbes со ссылкой на аналитиков сервиса "ЮKassa".Оборот этих магазинов вырос на 73%. Число покупок увеличилось почти на 60%, а количество покупателей — на 41%.Помимо этого, стало больше площадок с ежемесячным оборотом от 1 до 15 миллионов рублей. Их количество увеличилось на 21%. Общий оборот вырос на 33%, а число покупок — на 21%. Если говорить о площадках с оборотом от 15 миллионов рублей в месяц, то за первое полугодие их число выросло на 19%. Оборот увеличился на 17%, количество покупок — на 19%, а число покупателей — на 10%.По словам коммерческого директора "ЮMoney" Дмитрия Кармишина, несмотря на то, что маркетплейсы остаются лидерами рынка, они растут не так быстро, как раньше. Покупатель же все чаще ценят индивидуальный подход. Поэтому и новые бренды вкладываются в собственные площадки.
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маркетплейс, онлайн, онлайн-платформа, онлайн-магазин, россия
Экономика, маркетплейс, онлайн, онлайн-платформа, онлайн-магазин, РОССИЯ
В России выросло количество одного вида интернет-магазинов
"ЮKassa": онлайн-магазинов небольших брендов стало больше почти на 40 процентов
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ.
В России с начала 2024 года выросло число интернет-магазинов, принадлежащие брендам с ежемесячным оборотом до миллиона рублей, сообщило Forbes
со ссылкой на аналитиков сервиса "ЮKassa".
Оборот этих магазинов вырос на 73%. Число покупок увеличилось почти на 60%, а количество покупателей — на 41%.
Помимо этого, стало больше площадок с ежемесячным оборотом от 1 до 15 миллионов рублей. Их количество увеличилось на 21%. Общий оборот вырос на 33%, а число покупок — на 21%.
Если говорить о площадках с оборотом от 15 миллионов рублей в месяц, то за первое полугодие их число выросло на 19%. Оборот увеличился на 17%, количество покупок — на 19%, а число покупателей — на 10%.
По словам коммерческого директора "ЮMoney" Дмитрия Кармишина, несмотря на то, что маркетплейсы остаются лидерами рынка, они растут не так быстро, как раньше. Покупатель же все чаще ценят индивидуальный подход. Поэтому и новые бренды вкладываются в собственные площадки.
Маркетплейсы сообщили о вероятных проблемах с ввозом товаров из-за границы