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В России выросло количество одного вида интернет-магазинов

В России выросло количество одного вида интернет-магазинов - 18.07.2024, ПРАЙМ

В России выросло количество одного вида интернет-магазинов

В России с начала 2024 года выросло число интернет-магазинов, принадлежащие брендам с ежемесячным оборотом до миллиона рублей, сообщило Forbes со ссылкой на... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T15:07+0300

2024-07-18T15:07+0300

2024-07-18T15:07+0300

экономика

маркетплейс

онлайн

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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В России с начала 2024 года выросло число интернет-магазинов, принадлежащие брендам с ежемесячным оборотом до миллиона рублей, сообщило Forbes со ссылкой на аналитиков сервиса "ЮKassa".Оборот этих магазинов вырос на 73%. Число покупок увеличилось почти на 60%, а количество покупателей — на 41%.Помимо этого, стало больше площадок с ежемесячным оборотом от 1 до 15 миллионов рублей. Их количество увеличилось на 21%. Общий оборот вырос на 33%, а число покупок — на 21%. Если говорить о площадках с оборотом от 15 миллионов рублей в месяц, то за первое полугодие их число выросло на 19%. Оборот увеличился на 17%, количество покупок — на 19%, а число покупателей — на 10%.По словам коммерческого директора "ЮMoney" Дмитрия Кармишина, несмотря на то, что маркетплейсы остаются лидерами рынка, они растут не так быстро, как раньше. Покупатель же все чаще ценят индивидуальный подход. Поэтому и новые бренды вкладываются в собственные площадки.

https://1prime.ru/20240717/marketpleys-850202354.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

маркетплейс, онлайн, онлайн-платформа, онлайн-магазин, россия