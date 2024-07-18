Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросло количество одного вида интернет-магазинов - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240718/onlayn-magaziny-850243872.html
В России выросло количество одного вида интернет-магазинов
В России выросло количество одного вида интернет-магазинов - 18.07.2024, ПРАЙМ
В России выросло количество одного вида интернет-магазинов
В России с начала 2024 года выросло число интернет-магазинов, принадлежащие брендам с ежемесячным оборотом до миллиона рублей, сообщило Forbes со ссылкой на... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:07+0300
2024-07-18T15:07+0300
экономика
маркетплейс
онлайн
онлайн-платформа
онлайн-магазин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83409/35/834093511_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_70d6170de1d2c182cb2c1dfa9d4e3551.jpg
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В России с начала 2024 года выросло число интернет-магазинов, принадлежащие брендам с ежемесячным оборотом до миллиона рублей, сообщило Forbes со ссылкой на аналитиков сервиса "ЮKassa".Оборот этих магазинов вырос на 73%. Число покупок увеличилось почти на 60%, а количество покупателей — на 41%.Помимо этого, стало больше площадок с ежемесячным оборотом от 1 до 15 миллионов рублей. Их количество увеличилось на 21%. Общий оборот вырос на 33%, а число покупок — на 21%. Если говорить о площадках с оборотом от 15 миллионов рублей в месяц, то за первое полугодие их число выросло на 19%. Оборот увеличился на 17%, количество покупок — на 19%, а число покупателей — на 10%.По словам коммерческого директора "ЮMoney" Дмитрия Кармишина, несмотря на то, что маркетплейсы остаются лидерами рынка, они растут не так быстро, как раньше. Покупатель же все чаще ценят индивидуальный подход. Поэтому и новые бренды вкладываются в собственные площадки.
https://1prime.ru/20240717/marketpleys-850202354.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83409/35/834093511_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e0acd4831aa3dc86798af4fe34e47024.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
маркетплейс, онлайн, онлайн-платформа, онлайн-магазин, россия
Экономика, маркетплейс, онлайн, онлайн-платформа, онлайн-магазин, РОССИЯ
15:07 18.07.2024
 
В России выросло количество одного вида интернет-магазинов

"ЮKassa": онлайн-магазинов небольших брендов стало больше почти на 40 процентов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКоробки
Коробки - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В России с начала 2024 года выросло число интернет-магазинов, принадлежащие брендам с ежемесячным оборотом до миллиона рублей, сообщило Forbes со ссылкой на аналитиков сервиса "ЮKassa".
Оборот этих магазинов вырос на 73%. Число покупок увеличилось почти на 60%, а количество покупателей — на 41%.
Помимо этого, стало больше площадок с ежемесячным оборотом от 1 до 15 миллионов рублей. Их количество увеличилось на 21%. Общий оборот вырос на 33%, а число покупок — на 21%.
Если говорить о площадках с оборотом от 15 миллионов рублей в месяц, то за первое полугодие их число выросло на 19%. Оборот увеличился на 17%, количество покупок — на 19%, а число покупателей — на 10%.
По словам коммерческого директора "ЮMoney" Дмитрия Кармишина, несмотря на то, что маркетплейсы остаются лидерами рынка, они растут не так быстро, как раньше. Покупатель же все чаще ценят индивидуальный подход. Поэтому и новые бренды вкладываются в собственные площадки.
Склад Ozon - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Маркетплейсы сообщили о вероятных проблемах с ввозом товаров из-за границы
Вчера, 10:37
 
Экономикамаркетплейсонлайнонлайн-платформаонлайн-магазинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала