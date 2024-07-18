https://1prime.ru/20240718/orban-850241982.html
Орбан оценил ход мирной инициативы по Украине
Орбан оценил ход мирной инициативы по Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ
Орбан оценил ход мирной инициативы по Украине
Мирная инициатива по Украине движется хорошо, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T14:13+0300
2024-07-18T14:13+0300
2024-07-18T14:16+0300
политика
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БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Мирная инициатива по Украине движется хорошо, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы хорошо продвигаемся с ней (мирной инициативой)... Пока что все шаги мы сделали согласно планам. Суть нашей концепции отличается от официальной концепции, Евросоюз - это не (исполнитель) внешней политики США", — отметил венгерский политик в беседе с журналистами перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).Кроме того, Орбан намерен убедить членов ЕПС отказаться от провоенной политики в отношении Украины.В Москве 5 июля венгерский премьер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, назвав визит частью мирной миссии, началом которой стала его поездка в Киев. Орбан также провел встречи в Китае, где заявил о поддержке сотрудничества между ЕС и КНР, и в США, где переговоры велись с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим президентом США Дональдом Трампом.
https://1prime.ru/20240717/orban-850210944.html
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венгрия, виктор орбан, украина
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, УКРАИНА
Орбан оценил ход мирной инициативы по Украине
Орбан: мирная инициатива по Украине движется хорошо
БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Мирная инициатива по Украине движется хорошо, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы хорошо продвигаемся с ней (мирной инициативой)... Пока что все шаги мы сделали согласно планам. Суть нашей концепции отличается от официальной концепции, Евросоюз - это не (исполнитель) внешней политики США", — отметил венгерский политик в беседе с журналистами перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
Кроме того, Орбан намерен убедить членов ЕПС отказаться от провоенной политики в отношении Украины.
В Москве 5 июля венгерский премьер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, назвав визит частью мирной миссии, началом которой стала его поездка в Киев. Орбан также провел встречи в Китае, где заявил о поддержке сотрудничества между ЕС и КНР, и в США, где переговоры велись с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Политика Орбана усугубила напряженную обстановку в Союзе. ЕС объявил бойкот