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Орбан оценил ход мирной инициативы по Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Орбан оценил ход мирной инициативы по Украине
Орбан оценил ход мирной инициативы по Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ
Орбан оценил ход мирной инициативы по Украине
Мирная инициатива по Украине движется хорошо, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T14:13+0300
2024-07-18T14:16+0300
политика
венгрия
виктор орбан
украина
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БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Мирная инициатива по Украине движется хорошо, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы хорошо продвигаемся с ней (мирной инициативой)... Пока что все шаги мы сделали согласно планам. Суть нашей концепции отличается от официальной концепции, Евросоюз - это не (исполнитель) внешней политики США", — отметил венгерский политик в беседе с журналистами перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).Кроме того, Орбан намерен убедить членов ЕПС отказаться от провоенной политики в отношении Украины.В Москве 5 июля венгерский премьер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, назвав визит частью мирной миссии, началом которой стала его поездка в Киев. Орбан также провел встречи в Китае, где заявил о поддержке сотрудничества между ЕС и КНР, и в США, где переговоры велись с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим президентом США Дональдом Трампом.
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венгрия, виктор орбан, украина
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, УКРАИНА
14:13 18.07.2024 (обновлено: 14:16 18.07.2024)
 
Орбан оценил ход мирной инициативы по Украине

Орбан: мирная инициатива по Украине движется хорошо

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Мирная инициатива по Украине движется хорошо, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы хорошо продвигаемся с ней (мирной инициативой)... Пока что все шаги мы сделали согласно планам. Суть нашей концепции отличается от официальной концепции, Евросоюз - это не (исполнитель) внешней политики США", — отметил венгерский политик в беседе с журналистами перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
Кроме того, Орбан намерен убедить членов ЕПС отказаться от провоенной политики в отношении Украины.
В Москве 5 июля венгерский премьер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, назвав визит частью мирной миссии, началом которой стала его поездка в Киев. Орбан также провел встречи в Китае, где заявил о поддержке сотрудничества между ЕС и КНР, и в США, где переговоры велись с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
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