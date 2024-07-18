https://1prime.ru/20240718/orban-850241982.html

Орбан оценил ход мирной инициативы по Украине

Орбан оценил ход мирной инициативы по Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ

Орбан оценил ход мирной инициативы по Украине

Мирная инициатива по Украине движется хорошо, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T14:13+0300

2024-07-18T14:13+0300

2024-07-18T14:16+0300

политика

венгрия

виктор орбан

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042809_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_5ffb12ccb96f7cb8696fd8198f1667f8.jpg

БУДАПЕШТ, 18 июл - ПРАЙМ. Мирная инициатива по Украине движется хорошо, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы хорошо продвигаемся с ней (мирной инициативой)... Пока что все шаги мы сделали согласно планам. Суть нашей концепции отличается от официальной концепции, Евросоюз - это не (исполнитель) внешней политики США", — отметил венгерский политик в беседе с журналистами перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).Кроме того, Орбан намерен убедить членов ЕПС отказаться от провоенной политики в отношении Украины.В Москве 5 июля венгерский премьер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, назвав визит частью мирной миссии, началом которой стала его поездка в Киев. Орбан также провел встречи в Китае, где заявил о поддержке сотрудничества между ЕС и КНР, и в США, где переговоры велись с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим президентом США Дональдом Трампом.

https://1prime.ru/20240717/orban-850210944.html

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, виктор орбан, украина