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Кабмин продлил отсрочку по налоговым платежам в Белгородской области - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Кабмин продлил отсрочку по налоговым платежам в Белгородской области
Кабмин продлил отсрочку по налоговым платежам в Белгородской области - 18.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин продлил отсрочку по налоговым платежам в Белгородской области
Правительство России продлило отсрочку по налоговым платежам для предпринимателей в Белгородской области на год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:44+0300
2024-07-18T15:53+0300
экономика
россия
правительство
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Правительство России продлило отсрочку по налоговым платежам для предпринимателей в Белгородской области на год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он отметил, что для поддержки предприятий Белгородской области и других регионов, граничащих с новыми субъектами РФ, реализуется комплекс мер. Среди них в том числе закон о действии на территории Белгородской области свободной экономической зоны, льготные программы лизинга оборудования, гранты на восстановление или перемещение производства, инвесткредиты для малого и среднего бизнеса."В прошлом году мы установили отсрочку к уплате ряда налогов и страховых взносов для предприятий и граждан, чтобы необходимые платежи в бюджет проводились частями в течение следующих 12 месяцев. Сохраним такую возможность для налоговых обязательств, которые наступают до 31 декабря 2024 года", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.Принятое решение, по его словам, поможет местному бизнесу - "у него появится больше оборотных средств, которые можно использовать в том числе на заработную плату сотрудников, на закупки сырья, оборудования".
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россия, правительство
Экономика, РОССИЯ, правительство
15:44 18.07.2024 (обновлено: 15:53 18.07.2024)
 
Кабмин продлил отсрочку по налоговым платежам в Белгородской области

Мишустин: острочка по налоговым платежам продлена на год для СЭЗ в Белгороде

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Правительство России продлило отсрочку по налоговым платежам для предпринимателей в Белгородской области на год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг он отметил, что для поддержки предприятий Белгородской области и других регионов, граничащих с новыми субъектами РФ, реализуется комплекс мер. Среди них в том числе закон о действии на территории Белгородской области свободной экономической зоны, льготные программы лизинга оборудования, гранты на восстановление или перемещение производства, инвесткредиты для малого и среднего бизнеса.
"В прошлом году мы установили отсрочку к уплате ряда налогов и страховых взносов для предприятий и граждан, чтобы необходимые платежи в бюджет проводились частями в течение следующих 12 месяцев. Сохраним такую возможность для налоговых обязательств, которые наступают до 31 декабря 2024 года", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Принятое решение, по его словам, поможет местному бизнесу - "у него появится больше оборотных средств, которые можно использовать в том числе на заработную плату сотрудников, на закупки сырья, оборудования".
 
ЭкономикаРОССИЯправительство
 
 
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