https://1prime.ru/20240718/otstalos-850234895.html

Президент Nokia рассказал о технологической отсталости Европы

Президент Nokia рассказал о технологической отсталости Европы - 18.07.2024, ПРАЙМ

Президент Nokia рассказал о технологической отсталости Европы

Президент финской транснациональной компании Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии, и ожидает от... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:07+0300

2024-07-18T11:07+0300

2024-07-18T11:07+0300

европа

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg

МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Президент финской транснациональной компании Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии, и ожидает от Еврокомиссии создания единого рынка технологий, сообщает в четверг агентство STT. "Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии", - сказано в материале. По его словам, развитие цифровой инфраструктуры в Европе недостаточно мощное и быстрое. Лундмарк считает, что в течение срока полномочий нового состава Еврокомиссии должен быть создан достойный единый европейский рынок технологий, говорится в сообщении агентства. Nokia Corporation - финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Компания работает примерно в 130 странах.

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, технологии