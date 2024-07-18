Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Nokia рассказал о технологической отсталости Европы - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240718/otstalos-850234895.html
Президент Nokia рассказал о технологической отсталости Европы
Президент Nokia рассказал о технологической отсталости Европы - 18.07.2024, ПРАЙМ
Президент Nokia рассказал о технологической отсталости Европы
Президент финской транснациональной компании Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии, и ожидает от... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:07+0300
2024-07-18T11:07+0300
европа
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg
МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Президент финской транснациональной компании Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии, и ожидает от Еврокомиссии создания единого рынка технологий, сообщает в четверг агентство STT. "Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии", - сказано в материале. По его словам, развитие цифровой инфраструктуры в Европе недостаточно мощное и быстрое. Лундмарк считает, что в течение срока полномочий нового состава Еврокомиссии должен быть создан достойный единый европейский рынок технологий, говорится в сообщении агентства. Nokia Corporation - финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Компания работает примерно в 130 странах.
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d51d241b00d5f11912562b7d8214ed2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, технологии
ЕВРОПА, Технологии
11:07 18.07.2024
 
Президент Nokia рассказал о технологической отсталости Европы

Президент Nokia: Европа отстает от остального мира в технологическом развитии

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Президент финской транснациональной компании Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии, и ожидает от Еврокомиссии создания единого рынка технологий, сообщает в четверг агентство STT.
"Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии", - сказано в материале.
По его словам, развитие цифровой инфраструктуры в Европе недостаточно мощное и быстрое. Лундмарк считает, что в течение срока полномочий нового состава Еврокомиссии должен быть создан достойный единый европейский рынок технологий, говорится в сообщении агентства.
Nokia Corporation - финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Компания работает примерно в 130 странах.
 
ЕВРОПАТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала