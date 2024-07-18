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Президент Nokia рассказал о технологической отсталости Европы
Президент Nokia рассказал о технологической отсталости Европы - 18.07.2024, ПРАЙМ
Президент Nokia рассказал о технологической отсталости Европы
Президент финской транснациональной компании Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии, и ожидает от... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:07+0300
2024-07-18T11:07+0300
2024-07-18T11:07+0300
европа
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Президент финской транснациональной компании Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии, и ожидает от Еврокомиссии создания единого рынка технологий, сообщает в четверг агентство STT. "Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии", - сказано в материале. По его словам, развитие цифровой инфраструктуры в Европе недостаточно мощное и быстрое. Лундмарк считает, что в течение срока полномочий нового состава Еврокомиссии должен быть создан достойный единый европейский рынок технологий, говорится в сообщении агентства. Nokia Corporation - финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Компания работает примерно в 130 странах.
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европа, технологии
Президент Nokia рассказал о технологической отсталости Европы
Президент Nokia: Европа отстает от остального мира в технологическом развитии
МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Президент финской транснациональной компании Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии, и ожидает от Еврокомиссии создания единого рынка технологий, сообщает в четверг агентство STT.
"Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк считает, что Европа отстает от остального мира в технологическом развитии", - сказано в материале.
По его словам, развитие цифровой инфраструктуры в Европе недостаточно мощное и быстрое. Лундмарк считает, что в течение срока полномочий нового состава Еврокомиссии должен быть создан достойный единый европейский рынок технологий, говорится в сообщении агентства.
Nokia Corporation - финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Компания работает примерно в 130 странах.