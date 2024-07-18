https://1prime.ru/20240718/peskov-850238612.html

Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявил Песков

Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявил Песков - 18.07.2024, ПРАЙМ

Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявил Песков

Россия защищает свои интересы на Украине, для Евросоюза не представляет и не представляла никакой угрозы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T12:05+0300

2024-07-18T12:05+0300

2024-07-18T12:05+0300

ес

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Россия защищает свои интересы на Украине, для Евросоюза не представляет и не представляла никакой угрозы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.18 июля Урсула фон дер Ляйен выступила перед Европарламентом. Она обещала в случае переизбрания на пост главы ЕК превратить ЕС в оборонный союз.Пескова попросили озвучить реакцию Кремля на слова фон дер Ляйен. Он подченркнул, что Россия не представляет и не представляла угрозы ни для кого в Евросоюзе, а на Украине защищает свои интересы."Страны Европейского Союза исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход", - добавил пресс-секретарь президента России.По его словам, речь в идее фон дер Ляйен идет о придании Евросоюзу военной окраски. Песков отметил, что, по мнению Кремля, работа оборонного союза ЕС будет пересекаться с НАТО. Перспектива превращения ЕС в оборонный союз вынудит Россию конфигурировать свои внешнеполитические подходы соответствующим образом, заключил Песков.

https://1prime.ru/20240718/lyayen-850231799.html

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ес, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, россия