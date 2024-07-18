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ЕС наращивает поставки пива в Россию четвертый месяц подряд
ЕС наращивает поставки пива в Россию четвертый месяц подряд - 18.07.2024, ПРАЙМ
ЕС наращивает поставки пива в Россию четвертый месяц подряд
Евросоюз четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию — в мае он достиг 24 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T14:16+0300
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Евросоюз четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию — в мае он достиг 24 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в конце весны Россия нарастила закупки этого алкоголя из ЕС на 4% — до 24 миллионов евро. Экспорт растет с января этого года, когда он составлял лишь 14,9 миллиона евро, а уже в мае второй месяц подряд оставался на максимумах с августа прошлого года. Сильнее всего в мае нарастила поставки Латвия — сразу в 1,8 раза по сравнению с апрелем, до 1,9 миллиона евро. Нидерланды увеличили экспорт на четверть — до 1,2 миллиона евро, а Чехия — на 16%, до 3,4 миллиона евро. Также выросли российские закупки у Литвы (+7%, 4,3 миллиона евро) и Польши (+5%, 2,2 миллиона). Крупнейшим экспортером пива в Россию остается Германия, при этом в мае поставки оттуда сократились на 4% — до 8,1 миллиона евро. Также уменьшился экспорт бельгийского пива — на четверть, до 2,5 миллиона евро. Интересно, что в мае впервые с осени 2022 года поставки пива в Россию возобновила Венгрия, но они небольшие — лишь на 103 тысячи евро.
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россия, экспорт, импорт, пиво, европа
Экономика, РОССИЯ, экспорт, импорт, пиво, ЕВРОПА
ЕС наращивает поставки пива в Россию четвертый месяц подряд
ЕС наращивает экспорт пива в Россию четвертый месяц подряд
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Евросоюз четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию — в мае он достиг 24 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в конце весны Россия нарастила закупки этого алкоголя из ЕС на 4% — до 24 миллионов евро. Экспорт растет с января этого года, когда он составлял лишь 14,9 миллиона евро, а уже в мае второй месяц подряд оставался на максимумах с августа прошлого года.
Сильнее всего в мае нарастила поставки Латвия — сразу в 1,8 раза по сравнению с апрелем, до 1,9 миллиона евро. Нидерланды увеличили экспорт на четверть — до 1,2 миллиона евро, а Чехия — на 16%, до 3,4 миллиона евро. Также выросли российские закупки у Литвы (+7%, 4,3 миллиона евро) и Польши (+5%, 2,2 миллиона).
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Крупнейшим экспортером пива в Россию остается Германия, при этом в мае поставки оттуда сократились на 4% — до 8,1 миллиона евро. Также уменьшился экспорт бельгийского пива — на четверть, до 2,5 миллиона евро.
Интересно, что в мае впервые с осени 2022 года поставки пива в Россию возобновила Венгрия, но они небольшие — лишь на 103 тысячи евро.