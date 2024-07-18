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Проведение платежей из России в Китай продолжает усложняться, пишет СМИ

Проведение платежей из России в Китай продолжает усложняться, пишет СМИ - 18.07.2024, ПРАЙМ

Проведение платежей из России в Китай продолжает усложняться, пишет СМИ

Российским компаниям становится все сложнее проводить платежи с Китаем, пишет Bloomberg. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T10:58+0300

2024-07-18T10:58+0300

2024-07-18T11:11+0300

экономика

санкции против рф

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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российским компаниям становится все сложнее проводить платежи с Китаем, пишет Bloomberg.Как отмечается, прямые платежи даже в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии введения санкций.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПосле последнего раунда американских санкций стало очень сложно или даже невозможно осуществлять прямые платежи из Китая в Россию, даже при использовании юаней, заявили топ-менеджеры трех экспортеров сырьевых товаров.По словам представителя российской сельскохозяйственной торговой компании, в этом месяце у некоторых китайских покупателей российской сельскохозяйственной продукции также возникли проблемы с платежами.Кроме того, импорт автомобилей и автозапчастей из Китая, который сейчас является основным поставщиком страны, может остановиться из-за сбоев в расчетах.Эти задержки произошли после того, как в июне США расширили параметры для определения необходимости введения вторичных санкций, расширив определение военно-промышленной базы России.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Китай попал под давление Запада из-за сотрудничества с Москвой. Он отмечал риск вторичных санкций для китайских компаний со стороны США. При этом, подчеркивал Песков, Пекин достаточно силен, чтобы противостоять западным странам.

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китай

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санкции против рф, россия, китай, сша