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В МИД прокомментировали попытку покушения на Путина
В МИД прокомментировали попытку покушения на Путина - 18.07.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали попытку покушения на Путина
Покушение на президента РФ, о котором говорил руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, несомненно планировалось при участии "англосаксонских хозяев"... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T14:53+0300
2024-07-18T14:53+0300
2024-07-18T14:53+0300
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Покушение на президента РФ, о котором говорил руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, несомненно планировалось при участии "англосаксонских хозяев" украинских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова отметила, что подобные преступления планируются и финансируются при участии "англосаксонских хозяев" Украины.Как ранее сообщал Буданов*, спецслужбы Украины безуспешно пытались совершить покушение на президента России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на заявление главы ГУР заявил, что безопасность президента РФ обеспечивается на должном уровне. Все угрозы Украины, по словам Пескова, очевидны.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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россия, мид, владимир путин, мария захарова
Политика, РОССИЯ, МИД, Владимир Путин, Мария Захарова
В МИД прокомментировали попытку покушения на Путина
МИД: упомянутое Будановым* покушение на Путина готовилось с участием англосаксов
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Покушение на президента РФ, о котором говорил руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, несомненно планировалось при участии "англосаксонских хозяев" украинских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что подобные преступления планируются и финансируются при участии "англосаксонских хозяев" Украины.
Как ранее сообщал Буданов*, спецслужбы Украины безуспешно пытались совершить покушение на президента России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на заявление главы ГУР заявил, что безопасность президента РФ обеспечивается на должном уровне. Все угрозы Украины, по словам Пескова, очевидны.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом