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Эрдоган назвал покушение на Трампа "атакой на демократию" - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Эрдоган назвал покушение на Трампа "атакой на демократию"
Эрдоган назвал покушение на Трампа "атакой на демократию" - 18.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган назвал покушение на Трампа "атакой на демократию"
Попытка покушения на Дональда Трампа на его предвыборном выступлении - "атака на демократию", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T18:01+0300
2024-07-18T18:01+0300
политика
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Попытка покушения на Дональда Трампа на его предвыборном выступлении - "атака на демократию", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с пострадавшим кандидатом.По телефону политики обсудили детали покушения и последовавшие после него события. Эрдоган пожелал выздоровления кандидату от Республиканской партии. Он также выразил надежду, что президентские выборы в США "будут полезными" для построения отношений между Вашингтоном и Анкарой, сообщает канцелярия главы Турции."Президент Эрдоган назвал покушение на (Трампа) атакой на демократию. Он заявил, что мужественная позиция Трампа после нападения достойна восхищения, что продолжение им своих программ без перерыва придает силу демократии, и что это следует рассматривать как показатель доверия к мудрости американского народа", - передает канцелярия турецкого президента.В ходе разговора президент отметил, что Дональд Трамп показал себя по-настоящему сильным лидером, обратившись к американцам с "успокаивающими посланиями о единстве". Президент также поздравил кандидата с официальном выдвижением в президенты США от партии республиканцев.Ранее, 13 июля, во время предвыборного выступления Дональда Трампа в Пенсильвании на него было произведено покушение, в ходе которого бывший президент был ранен в ухо, два человека серьезно пострадали, один человек погиб. Спецслужба США доложила, что стрелок был ликвидирован. ФБР передает, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, покушение на дональда трампа
Политика, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа
18:01 18.07.2024
 
Эрдоган назвал покушение на Трампа "атакой на демократию"

Эрдоган: попытка покушения на Дональда Трампа - "атака на демократию"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Попытка покушения на Дональда Трампа на его предвыборном выступлении - "атака на демократию", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с пострадавшим кандидатом.
По телефону политики обсудили детали покушения и последовавшие после него события. Эрдоган пожелал выздоровления кандидату от Республиканской партии. Он также выразил надежду, что президентские выборы в США "будут полезными" для построения отношений между Вашингтоном и Анкарой, сообщает канцелярия главы Турции.
"Президент Эрдоган назвал покушение на (Трампа) атакой на демократию. Он заявил, что мужественная позиция Трампа после нападения достойна восхищения, что продолжение им своих программ без перерыва придает силу демократии, и что это следует рассматривать как показатель доверия к мудрости американского народа", - передает канцелярия турецкого президента.
В ходе разговора президент отметил, что Дональд Трамп показал себя по-настоящему сильным лидером, обратившись к американцам с "успокаивающими посланиями о единстве". Президент также поздравил кандидата с официальном выдвижением в президенты США от партии республиканцев.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
"Больше никакой халявы": американцам пообещали США без войн при Трампе
08:09
Ранее, 13 июля, во время предвыборного выступления Дональда Трампа в Пенсильвании на него было произведено покушение, в ходе которого бывший президент был ранен в ухо, два человека серьезно пострадали, один человек погиб. Спецслужба США доложила, что стрелок был ликвидирован. ФБР передает, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
 
ПолитикаРеджеп Тайип ЭрдоганДональд Трамппокушение на Дональда Трампа
 
 
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