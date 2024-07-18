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Назван объем штрафов, наложенных в Польше за торговлю с РФ и Белоруссией - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Назван объем штрафов, наложенных в Польше за торговлю с РФ и Белоруссией
Назван объем штрафов, наложенных в Польше за торговлю с РФ и Белоруссией - 18.07.2024, ПРАЙМ
Назван объем штрафов, наложенных в Польше за торговлю с РФ и Белоруссией
Более пяти миллионов долларов штрафов наложили польские налоговые органы на коммерческие предприятия за торговлю с Россией и Белоруссией, сообщает агентство... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T11:00+0300
2024-07-18T11:00+0300
польша
россия
белоруссия
штраф
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ВАРШАВА, 18 июл - ПРАЙМ. Более пяти миллионов долларов штрафов наложили польские налоговые органы на коммерческие предприятия за торговлю с Россией и Белоруссией, сообщает агентство РАР. "С этого года Национальная налоговая администрация начала реально преследовать компании, которые обходят польские и европейские санкции, наложенные на Россию и Белоруссию. Уже было наложено около 21 миллиона злотых (более 5 миллионов долларов) штрафов", - говорится в сообщении. По данным агентства, таможенные и налоговые органы по всей Польше возбудили 51 дело в отношении компаний, которые "не соблюдают санкции ЕС и страны на торговлю с Россией и Белоруссией". Было вынесено 37 решений, в том числе 24 о наложении штрафа. За обход санкций и торговлю с Россией в польский национальный санкционный список были включены шесть компаний, занимающихся торговлей дорогими автомобилями. Это означает среди прочего замораживание всех активов, исключение из тендеров или конкурсов, а в случае иностранцев запрет на въезд в Польшу. По данным агентства, за два предыдущих года в Польше были вынесены только два решения о штрафах за попытки обхода санкций в отношении России на общую сумму 71,3 тысячи злотых (около 18 тысяч долларов). После принятия в июне 2024 года 14-го пакета антироссийских санкций под ограничениями ЕС находятся более 2200 физических лиц и организаций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
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польша, россия, белоруссия, штраф
ПОЛЬША, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, штраф
11:00 18.07.2024
 
Назван объем штрафов, наложенных в Польше за торговлю с РФ и Белоруссией

PAP: более $5 млн штрафов наложили налоговики Польши за торговлю с РФ и Белоруссией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВисла
Висла - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 18 июл - ПРАЙМ. Более пяти миллионов долларов штрафов наложили польские налоговые органы на коммерческие предприятия за торговлю с Россией и Белоруссией, сообщает агентство РАР.
"С этого года Национальная налоговая администрация начала реально преследовать компании, которые обходят польские и европейские санкции, наложенные на Россию и Белоруссию. Уже было наложено около 21 миллиона злотых (более 5 миллионов долларов) штрафов", - говорится в сообщении.
По данным агентства, таможенные и налоговые органы по всей Польше возбудили 51 дело в отношении компаний, которые "не соблюдают санкции ЕС и страны на торговлю с Россией и Белоруссией". Было вынесено 37 решений, в том числе 24 о наложении штрафа.
За обход санкций и торговлю с Россией в польский национальный санкционный список были включены шесть компаний, занимающихся торговлей дорогими автомобилями. Это означает среди прочего замораживание всех активов, исключение из тендеров или конкурсов, а в случае иностранцев запрет на въезд в Польшу.
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По данным агентства, за два предыдущих года в Польше были вынесены только два решения о штрафах за попытки обхода санкций в отношении России на общую сумму 71,3 тысячи злотых (около 18 тысяч долларов).
После принятия в июне 2024 года 14-го пакета антироссийских санкций под ограничениями ЕС находятся более 2200 физических лиц и организаций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
 
ПОЛЬШАРОССИЯБЕЛОРУССИЯштраф
 
 
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