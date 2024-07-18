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Китай купил у России алюминиевой проволоки на рекордную сумму

Китай купил у России алюминиевой проволоки на рекордную сумму - 18.07.2024, ПРАЙМ

Китай купил у России алюминиевой проволоки на рекордную сумму

Китай в мае этого года второй месяц подряд покупал у России алюминиевую проволоку, в мае закупки составили рекордные 3,8 миллиона долларов, следует из данных... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:40+0300

2024-07-18T11:40+0300

2024-07-18T11:40+0300

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китай

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Китай в мае этого года второй месяц подряд покупал у России алюминиевую проволоку, в мае закупки составили рекордные 3,8 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни. Так, в мае ее было приобретено на 3,8 миллиона долларов против 742,2 тысячи в апреле. Это максимальная месячная сумма, на которую Китай покупал у России этого товара за все время ведения статистики. Россия не является постоянным поставщиком алюминиевой проволоки в Китай: за последние два года было лишь четыре месяца, когда она была экспортирована. В то же время Россия является крупнейшим экспортером алюминия в Китай: за первые пять месяцев его было поставлено примерно на 1,6 миллиарда долларов, что почти вдвое больше прошлогоднего уровня. Второй идет Малайзия с 1,1 миллиарда долларов, а далее Япония с 468 миллионами долларов.

китай

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россия, китай