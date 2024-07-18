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Блокировки YouTube в России не будет, заявил Пушков
Блокировки YouTube в России не будет, заявил Пушков - 18.07.2024, ПРАЙМ
Блокировки YouTube в России не будет, заявил Пушков
В России не ожидается блокировка YouTube, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:39+0300
2024-07-18T12:39+0300
2024-07-18T12:39+0300
алексей пушков
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В России не ожидается блокировка YouTube, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.Политик выступил на пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня"."Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается", - отметил он.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия планирует заблокировать видеохостинг. При этом он выразил сожаление, что YouTube избрал на российском рынке такой путь. Так песков комментировал решение блокировать отечественные каналы.
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алексей пушков, россия, youtube
Алексей Пушков, РОССИЯ, YouTube
Блокировки YouTube в России не будет, заявил Пушков
Пушков заявил, что блокировки YouTube в России не ожидается
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В России не ожидается блокировка YouTube, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Политик выступил на пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
"Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается", - отметил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия планирует заблокировать видеохостинг. При этом он выразил сожаление, что YouTube избрал на российском рынке такой путь. Так песков комментировал решение блокировать отечественные каналы.
РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ