Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Блокировки YouTube в России не будет, заявил Пушков - 18.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240718/pushkov-850239568.html
Блокировки YouTube в России не будет, заявил Пушков
Блокировки YouTube в России не будет, заявил Пушков - 18.07.2024, ПРАЙМ
Блокировки YouTube в России не будет, заявил Пушков
В России не ожидается блокировка YouTube, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:39+0300
2024-07-18T12:39+0300
алексей пушков
россия
youtube
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_eb44ac3fad3e362a5937b6d7cdc74442.jpg
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В России не ожидается блокировка YouTube, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.Политик выступил на пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня"."Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается", - отметил он.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия планирует заблокировать видеохостинг. При этом он выразил сожаление, что YouTube избрал на российском рынке такой путь. Так песков комментировал решение блокировать отечественные каналы.
https://1prime.ru/20240716/rkn-850144130.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_a1e69a241c6bd941fa6a25e14b9889e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей пушков, россия, youtube
Алексей Пушков, РОССИЯ, YouTube
12:39 18.07.2024
 
Блокировки YouTube в России не будет, заявил Пушков

Пушков заявил, что блокировки YouTube в России не ожидается

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В России не ожидается блокировка YouTube, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Политик выступил на пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
"Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается", - отметил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия планирует заблокировать видеохостинг. При этом он выразил сожаление, что YouTube избрал на российском рынке такой путь. Так песков комментировал решение блокировать отечественные каналы.
YouTube - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ
16 июля, 11:20
 
Алексей ПушковРОССИЯYouTube
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала