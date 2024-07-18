https://1prime.ru/20240718/pushkov-850239568.html

Блокировки YouTube в России не будет, заявил Пушков

Блокировки YouTube в России не будет, заявил Пушков - 18.07.2024, ПРАЙМ

Блокировки YouTube в России не будет, заявил Пушков

В России не ожидается блокировка YouTube, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T12:39+0300

2024-07-18T12:39+0300

2024-07-18T12:39+0300

алексей пушков

россия

youtube

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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В России не ожидается блокировка YouTube, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.Политик выступил на пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня"."Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается", - отметил он.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия планирует заблокировать видеохостинг. При этом он выразил сожаление, что YouTube избрал на российском рынке такой путь. Так песков комментировал решение блокировать отечественные каналы.

https://1prime.ru/20240716/rkn-850144130.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей пушков, россия, youtube