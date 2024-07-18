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Путин отметил рост собранных ФТС платежей - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Путин отметил рост собранных ФТС платежей
Путин отметил рост собранных ФТС платежей - 18.07.2024, ПРАЙМ
Путин отметил рост собранных ФТС платежей
Федеральная таможенная служба России собрала за первое полугодие сборов и платежей на 500 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T14:29+0300
2024-07-18T14:51+0300
владимир путин
россия
фтс
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России собрала за первое полугодие сборов и платежей на 500 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг, 18 июля, встретился с главой ФТС Валерием Пикалевым.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Хотел бы отметить в начале нашей встречи, что Федеральная таможенная служба задание выполняет, за первое полугодие текущего года почти на 500 миллиардов перечислено больше", - сказал президент.Он объяснил показатели "результативностью таможенного контроля, увеличением автоматизации, повышением пропускной способности.Президент также попросил Пикалева оценить перспективы работы службы. Глава ФТС, в свою очередь, отметил, что собранные доходы за первое полугодие достигли 3,361 триллиона рублей.По словам Пикалева, 11 миллиардов рублей довзыскали в рамках системы управления рисками, а контроль после выпуска товаров обеспечил поступления на сумму почти 25 миллиардов рублей.Помимо этого, глава службы назвал мобильные группы таможенных органов важным и эффективным инструментом таможенной деятельности."Выявлено почти 4 тысячи транспортных средств и около 49 тысяч тонн товаров, перемещаемых с нарушениями", - заключил он.
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владимир путин, россия, фтс
Владимир Путин, РОССИЯ, ФТС
14:29 18.07.2024 (обновлено: 14:51 18.07.2024)
 
Путин отметил рост собранных ФТС платежей

Путин: ФТС за первое полугодие перечислила в бюджет 3,361 триллиона рублей

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России собрала за первое полугодие сборов и платежей на 500 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг, 18 июля, встретился с главой ФТС Валерием Пикалевым.
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"Хотел бы отметить в начале нашей встречи, что Федеральная таможенная служба задание выполняет, за первое полугодие текущего года почти на 500 миллиардов перечислено больше", - сказал президент.
Он объяснил показатели "результативностью таможенного контроля, увеличением автоматизации, повышением пропускной способности.
Президент также попросил Пикалева оценить перспективы работы службы. Глава ФТС, в свою очередь, отметил, что собранные доходы за первое полугодие достигли 3,361 триллиона рублей.
По словам Пикалева, 11 миллиардов рублей довзыскали в рамках системы управления рисками, а контроль после выпуска товаров обеспечил поступления на сумму почти 25 миллиардов рублей.
Помимо этого, глава службы назвал мобильные группы таможенных органов важным и эффективным инструментом таможенной деятельности.
"Выявлено почти 4 тысячи транспортных средств и около 49 тысяч тонн товаров, перемещаемых с нарушениями", - заключил он.
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