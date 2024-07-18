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Путин отметил рост собранных ФТС платежей

Путин отметил рост собранных ФТС платежей - 18.07.2024, ПРАЙМ

Путин отметил рост собранных ФТС платежей

Федеральная таможенная служба России собрала за первое полугодие сборов и платежей на 500 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T14:29+0300

2024-07-18T14:29+0300

2024-07-18T14:51+0300

владимир путин

россия

фтс

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России собрала за первое полугодие сборов и платежей на 500 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг, 18 июля, встретился с главой ФТС Валерием Пикалевым.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Хотел бы отметить в начале нашей встречи, что Федеральная таможенная служба задание выполняет, за первое полугодие текущего года почти на 500 миллиардов перечислено больше", - сказал президент.Он объяснил показатели "результативностью таможенного контроля, увеличением автоматизации, повышением пропускной способности.Президент также попросил Пикалева оценить перспективы работы службы. Глава ФТС, в свою очередь, отметил, что собранные доходы за первое полугодие достигли 3,361 триллиона рублей.По словам Пикалева, 11 миллиардов рублей довзыскали в рамках системы управления рисками, а контроль после выпуска товаров обеспечил поступления на сумму почти 25 миллиардов рублей.Помимо этого, глава службы назвал мобильные группы таможенных органов важным и эффективным инструментом таможенной деятельности."Выявлено почти 4 тысячи транспортных средств и около 49 тысяч тонн товаров, перемещаемых с нарушениями", - заключил он.

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владимир путин, россия, фтс