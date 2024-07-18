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Писториус назвал решение ФРГ разместить ракеты США ответом на "Искандеры" - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Писториус назвал решение ФРГ разместить ракеты США ответом на "Искандеры"
Писториус назвал решение ФРГ разместить ракеты США ответом на "Искандеры" - 18.07.2024, ПРАЙМ
Писториус назвал решение ФРГ разместить ракеты США ответом на "Искандеры"
Размещение американских ракет и гиперзвукового оружия в Германии является ответом на развертывание российских "Искандеров" в Калининградской области. Об этом... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T12:28+0300
2024-07-18T12:43+0300
германия
борис писториус
вооружения
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Размещение американских ракет и гиперзвукового оружия в Германии является ответом на развертывание российских "Искандеров" в Калининградской области. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус."То, что США будут делать с 2026 года в Германии - ни что иное, как противодействие угрозе со стороны России в связи с размещение "Искандеров" в Калининградской области. Тогда сдерживание будет снова работать", — сказал глава немецкого оборонного ведомства в беседе с изданием Rheinische Post.Он также отметил, что США планируют начать размещение ударных систем большой дальности в Германии с 2026 года, включая ракеты SM-6, "Томагавк" и "гиперзвуковое оружие".Писториус подчеркнул, что размещение поможет сдерживать "угрозу со стороны России". В настоящее время неизвестно, где именно в Германии планируется расположить ракеты.Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия спокойно и без эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США по размещению оружия в других странах.
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германия, борис писториус
ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, Вооружения
12:28 18.07.2024 (обновлено: 12:43 18.07.2024)
 
Писториус назвал решение ФРГ разместить ракеты США ответом на "Искандеры"

Писториус: размещение ракет США в ФРГ — ответ на "Искандеры" в Калининграде

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Размещение американских ракет и гиперзвукового оружия в Германии является ответом на развертывание российских "Искандеров" в Калининградской области. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
"То, что США будут делать с 2026 года в Германии - ни что иное, как противодействие угрозе со стороны России в связи с размещение "Искандеров" в Калининградской области. Тогда сдерживание будет снова работать", — сказал глава немецкого оборонного ведомства в беседе с изданием Rheinische Post.
Он также отметил, что США планируют начать размещение ударных систем большой дальности в Германии с 2026 года, включая ракеты SM-6, "Томагавк" и "гиперзвуковое оружие".
Писториус подчеркнул, что размещение поможет сдерживать "угрозу со стороны России". В настоящее время неизвестно, где именно в Германии планируется расположить ракеты.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия спокойно и без эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США по размещению оружия в других странах.
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Писториус раскрыл подробности размещения американских ракет в Германии
11 июля, 10:49
 
ВооруженияГЕРМАНИЯБорис Писториус
 
 
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