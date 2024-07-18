https://1prime.ru/20240718/rakety-850239171.html

Писториус назвал решение ФРГ разместить ракеты США ответом на "Искандеры"

Писториус назвал решение ФРГ разместить ракеты США ответом на "Искандеры" - 18.07.2024, ПРАЙМ

Писториус назвал решение ФРГ разместить ракеты США ответом на "Искандеры"

Размещение американских ракет и гиперзвукового оружия в Германии является ответом на развертывание российских "Искандеров" в Калининградской области. Об этом... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T12:28+0300

2024-07-18T12:28+0300

2024-07-18T12:43+0300

германия

борис писториус

вооружения

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Размещение американских ракет и гиперзвукового оружия в Германии является ответом на развертывание российских "Искандеров" в Калининградской области. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус."То, что США будут делать с 2026 года в Германии - ни что иное, как противодействие угрозе со стороны России в связи с размещение "Искандеров" в Калининградской области. Тогда сдерживание будет снова работать", — сказал глава немецкого оборонного ведомства в беседе с изданием Rheinische Post.Он также отметил, что США планируют начать размещение ударных систем большой дальности в Германии с 2026 года, включая ракеты SM-6, "Томагавк" и "гиперзвуковое оружие".Писториус подчеркнул, что размещение поможет сдерживать "угрозу со стороны России". В настоящее время неизвестно, где именно в Германии планируется расположить ракеты.Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия спокойно и без эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США по размещению оружия в других странах.

https://1prime.ru/20240711/rakety-850010407.html

германия

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германия, борис писториус