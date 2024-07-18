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Госдеп США одобрил продажу Чехии ракет Hellfire
Госдеп США одобрил продажу Чехии ракет Hellfire - 18.07.2024, ПРАЙМ
Госдеп США одобрил продажу Чехии ракет Hellfire
Государственный департамент США одобрил возможную сделку по продаже Чешской Республике ракет "воздух-земля" модели Hellfire. Об этом сообщило Агентство по... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:21+0300
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2024-07-18T16:21+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Государственный департамент США одобрил возможную сделку по продаже Чешской Республике ракет "воздух-земля" модели Hellfire. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности."Предполагаемая сделка по продаже поспособствует реализации задач в сфере внешней политики и национальных целей по безопасности США, укрепив безопасность союзника по НАТО, выступающего важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе", — говорится в сообщении агентства, которое входит в состав Пентагона.Отмечается, что Чешская Республика планирует приобрести 200 таких ракет, 600 управляемых ракет APKWS-II, четыре учебные ракеты Hellfire SATM и соответствующее оборудование.Основными исполнителями контракта станут компании Lockheed Martin и BAE Systems. По данным Агентства, эта сделка не изменит основной военный баланс в регионе. Кроме того, она потребует многочисленных визитов представителей правительства США и подрядчиков, а также обучения и технического обслуживания.
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сша, чехия
Госдеп США одобрил продажу Чехии ракет Hellfire
Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Чехии ракет Hellfire на почти $138 млн
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Государственный департамент США одобрил возможную сделку по продаже Чешской Республике ракет "воздух-земля" модели Hellfire. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности.
"Предполагаемая сделка по продаже поспособствует реализации задач в сфере внешней политики и национальных целей по безопасности США, укрепив безопасность союзника по НАТО, выступающего важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе", — говорится в сообщении агентства, которое входит в состав Пентагона.
Отмечается, что Чешская Республика планирует приобрести 200 таких ракет, 600 управляемых ракет APKWS-II, четыре учебные ракеты Hellfire SATM и соответствующее оборудование.
Основными исполнителями контракта станут компании Lockheed Martin и BAE Systems. По данным Агентства, эта сделка не изменит основной военный баланс в регионе. Кроме того, она потребует многочисленных визитов представителей правительства США и подрядчиков, а также обучения и технического обслуживания.
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