https://1prime.ru/20240718/rakety-850249927.html

Глава МО Германии прокомментировал планы по размещению ракет США в ФРГ

Глава МО Германии прокомментировал планы по размещению ракет США в ФРГ - 18.07.2024, ПРАЙМ

Глава МО Германии прокомментировал планы по размещению ракет США в ФРГ

Нельзя сравнивать планы по размещению американских дальнобойных систем в ФРГ и размещение ракет "Першинг" в 1980-х годах, заявил министр обороны Германии Борис... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T17:20+0300

2024-07-18T17:20+0300

2024-07-18T17:27+0300

вооружения

германия

ракеты

сша

борис писториус

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Нельзя сравнивать планы по размещению американских дальнобойных систем в ФРГ и размещение ракет "Першинг" в 1980-х годах, заявил министр обороны Германии Борис Писториус."Времена несопоставимы. Во время подъема мирного движения в Бонне (тогдашняя столица ФРГ - ред.) речь шла об оснащенных ядерными зарядами "Першингах", а не об обычных ракетах. Нам 35 лет не приходилось заниматься вооружением. Целое поколение вообще не знает этой угрозы", - сказал Писториус. Он также добавил, что в отличие от канцлера Олафа Шольца и большинства социал-демократов он сам не принимал участие в протестах против "двойного решения" НАТО. "Двойное решение НАТО" было принято лидерами США, Великобритании, Франции и ФРГ 12 декабря 1979 года и заключалось в развертывании в Европе американских ракет средней дальности при одновременном продолжении переговоров с СССР о ликвидации данного типа вооружений. Сами "Першинги" развертывались в Западной Германии в период с 1983 по 1985 год, что сопровождалось протестами.В 1983 году отношения между НАТО и социалистическим блоком обострились из-за размещения американских ракет средней дальности в Европе. Это стало известно как "кризис евроракет". "Першинги" были уничтожены в соответствии с подписанным в 1987 году Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).Как ранее сообщили в Пентагоне, в 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, существенно превосходящие по своим тактико-техническим характеристикам ныне находящиеся в странах Евросоюза орудия. В частности, речь может идти о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".

https://1prime.ru/20240713/sholts-850074251.html

германия

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германия, ракеты, сша, борис писториус