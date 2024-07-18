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Глава МО Германии прокомментировал планы по размещению ракет США в ФРГ
Глава МО Германии прокомментировал планы по размещению ракет США в ФРГ - 18.07.2024, ПРАЙМ
Глава МО Германии прокомментировал планы по размещению ракет США в ФРГ
Нельзя сравнивать планы по размещению американских дальнобойных систем в ФРГ и размещение ракет "Першинг" в 1980-х годах, заявил министр обороны Германии Борис... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T17:20+0300
2024-07-18T17:20+0300
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вооружения
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ракеты
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Нельзя сравнивать планы по размещению американских дальнобойных систем в ФРГ и размещение ракет "Першинг" в 1980-х годах, заявил министр обороны Германии Борис Писториус."Времена несопоставимы. Во время подъема мирного движения в Бонне (тогдашняя столица ФРГ - ред.) речь шла об оснащенных ядерными зарядами "Першингах", а не об обычных ракетах. Нам 35 лет не приходилось заниматься вооружением. Целое поколение вообще не знает этой угрозы", - сказал Писториус. Он также добавил, что в отличие от канцлера Олафа Шольца и большинства социал-демократов он сам не принимал участие в протестах против "двойного решения" НАТО. "Двойное решение НАТО" было принято лидерами США, Великобритании, Франции и ФРГ 12 декабря 1979 года и заключалось в развертывании в Европе американских ракет средней дальности при одновременном продолжении переговоров с СССР о ликвидации данного типа вооружений. Сами "Першинги" развертывались в Западной Германии в период с 1983 по 1985 год, что сопровождалось протестами.В 1983 году отношения между НАТО и социалистическим блоком обострились из-за размещения американских ракет средней дальности в Европе. Это стало известно как "кризис евроракет". "Першинги" были уничтожены в соответствии с подписанным в 1987 году Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).Как ранее сообщили в Пентагоне, в 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, существенно превосходящие по своим тактико-техническим характеристикам ныне находящиеся в странах Евросоюза орудия. В частности, речь может идти о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
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германия, ракеты, сша, борис писториус
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, ракеты, США, Борис Писториус
Глава МО Германии прокомментировал планы по размещению ракет США в ФРГ
Писториус: нельзя сравнивать размещение в ФРГ ракет США с "кризисом евроракет"
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Нельзя сравнивать планы по размещению американских дальнобойных систем в ФРГ и размещение ракет "Першинг" в 1980-х годах, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Времена несопоставимы. Во время подъема мирного движения в Бонне (тогдашняя столица ФРГ - ред.) речь шла об оснащенных ядерными зарядами "Першингах", а не об обычных ракетах. Нам 35 лет не приходилось заниматься вооружением. Целое поколение вообще не знает этой угрозы", - сказал Писториус.
Он также добавил, что в отличие от канцлера Олафа Шольца и большинства социал-демократов он сам не принимал участие в протестах против "двойного решения" НАТО.
"Двойное решение НАТО" было принято лидерами США, Великобритании, Франции и ФРГ 12 декабря 1979 года и заключалось в развертывании в Европе американских ракет средней дальности при одновременном продолжении переговоров с СССР о ликвидации данного типа вооружений. Сами "Першинги" развертывались в Западной Германии в период с 1983 по 1985 год, что сопровождалось протестами.
Шольц: размещение ракет США в Германии - не повод для эскалации с Россией
В 1983 году отношения между НАТО и социалистическим блоком обострились из-за размещения американских ракет средней дальности в Европе. Это стало известно как "кризис евроракет". "Першинги" были уничтожены в соответствии с подписанным в 1987 году Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Как ранее сообщили в Пентагоне, в 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, существенно превосходящие по своим тактико-техническим характеристикам ныне находящиеся в странах Евросоюза орудия. В частности, речь может идти о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".