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Экс-глава московского филиала АТБ осуждена за растрату - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Экс-глава московского филиала АТБ осуждена за растрату
Экс-глава московского филиала АТБ осуждена за растрату - 18.07.2024, ПРАЙМ
Экс-глава московского филиала АТБ осуждена за растрату
Пресненский суд Москвы признал бывшую главу московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяну Шаблыко виновной по делу о растрате и назначил 5 лет | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T17:15+0300
2024-07-18T17:15+0300
экономика
россия
растрата
атб
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы признал бывшую главу московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяну Шаблыко виновной по делу о растрате и назначил 5 лет колони, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Шаблыко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет",- сказал собеседник агентства. Согласно картотеке суда, ей вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Суд установил, что Шаблыко, будучи управляющей филиала АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" в Москве, вместе с сообщниками составляла и подписывала документы, в которых содержались ложные сведения о финансовом состоянии заёмщиков. Эти документы использовались для выдачи заведомо невозвратных кредитов лицам, которые также состояли в сговоре с обвиняемой.По информации "Коммерсанта", Шаблыко в 2014–2015 годах была причастна к выводу из банка по фиктивным кредитным договорам около 4,2 миллиарда рублей.
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россия, растрата, атб
Экономика, РОССИЯ, растрата, АТБ
17:15 18.07.2024
 
Экс-глава московского филиала АТБ осуждена за растрату

Экс-глава московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка осуждена на 5 лет за растрату

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы признал бывшую главу московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяну Шаблыко виновной по делу о растрате и назначил 5 лет колони, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Шаблыко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет",- сказал собеседник агентства.
Согласно картотеке суда, ей вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Суд установил, что Шаблыко, будучи управляющей филиала АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" в Москве, вместе с сообщниками составляла и подписывала документы, в которых содержались ложные сведения о финансовом состоянии заёмщиков. Эти документы использовались для выдачи заведомо невозвратных кредитов лицам, которые также состояли в сговоре с обвиняемой.
По информации "Коммерсанта", Шаблыко в 2014–2015 годах была причастна к выводу из банка по фиктивным кредитным договорам около 4,2 миллиарда рублей.
Доллары, ветер - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей
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ЭкономикаРОССИЯрастратаАТБ
 
 
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