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Экс-глава московского филиала АТБ осуждена за растрату

Экс-глава московского филиала АТБ осуждена за растрату - 18.07.2024, ПРАЙМ

Экс-глава московского филиала АТБ осуждена за растрату

Пресненский суд Москвы признал бывшую главу московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяну Шаблыко виновной по делу о растрате и назначил 5 лет | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T17:15+0300

2024-07-18T17:15+0300

2024-07-18T17:15+0300

экономика

россия

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атб

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы признал бывшую главу московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяну Шаблыко виновной по делу о растрате и назначил 5 лет колони, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Шаблыко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет",- сказал собеседник агентства. Согласно картотеке суда, ей вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Суд установил, что Шаблыко, будучи управляющей филиала АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" в Москве, вместе с сообщниками составляла и подписывала документы, в которых содержались ложные сведения о финансовом состоянии заёмщиков. Эти документы использовались для выдачи заведомо невозвратных кредитов лицам, которые также состояли в сговоре с обвиняемой.По информации "Коммерсанта", Шаблыко в 2014–2015 годах была причастна к выводу из банка по фиктивным кредитным договорам около 4,2 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240717/rastrata-850223537.html

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россия, растрата, атб