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Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным
Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным - 18.07.2024, ПРАЙМ
Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным 2,5 года назад. Об этом он рассказал немецкому изданию... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:57+0300
2024-07-18T16:57+0300
политика
сербия
россия
владимир путин
александр вучич
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным 2,5 года назад. Об этом он рассказал немецкому изданию Handelsblatt."Я не говорил с Владимиром Путиным 2,5 года", — отметил Вучич.Сербский лидер также отметил, что Сербия действует в своих интересах и не поддерживает санкции Запада против России. Он подчеркнул, что требование санкций против России звучит на каждой встрече с западными политиками.Ко всему прочему, поддержка антироссийских санкций может привести к тому, что Сербия лишится друга, который ее поддерживал в течение нескольких столетий.Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных соглашений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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сербия, россия, владимир путин, александр вучич
Политика, СЕРБИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Вучич
16:57 18.07.2024
 
Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным

Вучич: я не говорил с Владимиром Путиным 2,5 года

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВучич и Путин
Вучич и Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным 2,5 года назад. Об этом он рассказал немецкому изданию Handelsblatt.
"Я не говорил с Владимиром Путиным 2,5 года", — отметил Вучич.
Сербский лидер также отметил, что Сербия действует в своих интересах и не поддерживает санкции Запада против России. Он подчеркнул, что требование санкций против России звучит на каждой встрече с западными политиками.
Ко всему прочему, поддержка антироссийских санкций может привести к тому, что Сербия лишится друга, который ее поддерживал в течение нескольких столетий.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных соглашений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент Сербии Александр Вучич
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10 июля, 15:31
 
ПолитикаСЕРБИЯРОССИЯВладимир ПутинАлександр Вучич
 
 
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