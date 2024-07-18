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Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным
Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным - 18.07.2024, ПРАЙМ
Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным 2,5 года назад. Об этом он рассказал немецкому изданию... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:57+0300
2024-07-18T16:57+0300
2024-07-18T16:57+0300
политика
сербия
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным 2,5 года назад. Об этом он рассказал немецкому изданию Handelsblatt."Я не говорил с Владимиром Путиным 2,5 года", — отметил Вучич.Сербский лидер также отметил, что Сербия действует в своих интересах и не поддерживает санкции Запада против России. Он подчеркнул, что требование санкций против России звучит на каждой встрече с западными политиками.Ко всему прочему, поддержка антироссийских санкций может привести к тому, что Сербия лишится друга, который ее поддерживал в течение нескольких столетий.Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных соглашений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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сербия, россия, владимир путин, александр вучич
Политика, СЕРБИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Вучич
Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным
Вучич: я не говорил с Владимиром Путиным 2,5 года
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным 2,5 года назад. Об этом он рассказал немецкому изданию Handelsblatt.
"Я не говорил с Владимиром Путиным 2,5 года", — отметил Вучич.
Сербский лидер также отметил, что Сербия действует в своих интересах и не поддерживает санкции Запада против России. Он подчеркнул, что требование санкций против России звучит на каждой встрече с западными политиками.
Ко всему прочему, поддержка антироссийских санкций может привести к тому, что Сербия лишится друга, который ее поддерживал в течение нескольких столетий.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных соглашений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сербия не является "пешкой" России или США, заявил Вучич