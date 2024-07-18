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Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным

Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным - 18.07.2024, ПРАЙМ

Вучич рассказал, когда в последний раз общался с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным 2,5 года назад. Об этом он рассказал немецкому изданию... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T16:57+0300

2024-07-18T16:57+0300

2024-07-18T16:57+0300

политика

сербия

россия

владимир путин

александр вучич

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным 2,5 года назад. Об этом он рассказал немецкому изданию Handelsblatt."Я не говорил с Владимиром Путиным 2,5 года", — отметил Вучич.Сербский лидер также отметил, что Сербия действует в своих интересах и не поддерживает санкции Запада против России. Он подчеркнул, что требование санкций против России звучит на каждой встрече с западными политиками.Ко всему прочему, поддержка антироссийских санкций может привести к тому, что Сербия лишится друга, который ее поддерживал в течение нескольких столетий.Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о ратификации четырех протоколов, создающих правовую основу для реструктуризации долгов Сербии перед Россией по ряду межправительственных соглашений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

https://1prime.ru/20240710/serbiya-849992353.html

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сербия, россия, владимир путин, александр вучич