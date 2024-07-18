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Энергосистема Юга России обновила рекорд потребления мощности

Энергосистема Юга России обновила рекорд потребления мощности - 18.07.2024, ПРАЙМ

Энергосистема Юга России обновила рекорд потребления мощности

Новый исторический рекорд потребления мощности на уровне 21 126 МВт зафиксирован в среду в энергосистеме (ОЭС) Юга РФ, сообщает "Системный оператор ЕЭС". | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:09+0300

2024-07-18T11:09+0300

2024-07-18T11:09+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Новый исторический рекорд потребления мощности на уровне 21 126 МВт зафиксирован в среду в энергосистеме (ОЭС) Юга РФ, сообщает "Системный оператор ЕЭС". Это уже второй рекорд за два дня - предыдущий был достигнут во вторник, 16 июля. А до этого исторический максимум последний раз фиксировался в январе, отмечает регулятор. "Абсолютный исторический максимум потребления мощности в ОЭС Юга зафиксирован за последние дни уже два раза. Сначала 16 июля, а затем 17 июля в 12.00 мск. Он составил 21 126 МВт", - говорится в Telegram-канале регулятора. Ранее "Системный оператор" сообщал, что во вторник в энергосистеме Юга России был установлен исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт - на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе. Новый максимум, зафиксированный в среду, превысил январский на 176 МВт. Как отмечал замминистра энергетики Евгений Грабчак, впервые за всю историю существования энергосистемы летний максимум потребления превысил традиционный зимний. Это говорит о том, что ОЭС находится на пределе своих возможностей. Как отмечает регулятор, фактическая режимно-балансовая ситуация в июне-июле текущего года в ОЭС Юга складывается в условиях длительно повышенного температурного фона, и сейчас температура воздуха остается экстремально высокой. Отключения потребителей на юге РФ связаны с повышенной аварийностью на фоне экстремальной жары. В момент прохождения нового рекорда объем аварийных ремонтов и ограничений мощности на электростанциях ОЭС Юга превысил 2 ГВт. "Ситуация с электроснабжением на юге страны остается напряженной… Главная задача для Системного оператора на фоне экстремально высокого потребления и аварийных остановов генерации - не допустить развития системных аварий и как следствие - неконтролируемого массового отключения потребителей", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правления СО ЕЭС Сергея Павлушко.

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россия, электроэнергия