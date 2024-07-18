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ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России

ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России - 18.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 5 по 12 июля увеличились на 4,1 миллиарда долларов, или на 0,7%, и составили 601,3 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T16:03+0300

2024-07-18T16:03+0300

2024-07-18T16:10+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 июля увеличились на 4,1 миллиарда долларов, или на 0,7%, и составили 601,3 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 12 июля 2024 года составили 601,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,1 миллиарда долларов США, или на 0,7%, преимущественно под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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