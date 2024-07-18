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В Москве предъявлены обвинения в обмане торгового робота, пишет РБК

В Москве предъявлены обвинения в обмане торгового робота, пишет РБК - 18.07.2024, ПРАЙМ

В Москве предъявлены обвинения в обмане торгового робота, пишет РБК

В Москве предъявлены обвинения в манипуляциях с акциями на сумму более 150 миллионов рублей, пишет РБК. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T06:46+0300

2024-07-18T06:46+0300

2024-07-18T06:46+0300

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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В Москве предъявлены обвинения в манипуляциях с акциями на сумму более 150 миллионов рублей, пишет РБК.Дело возбудил Следственный комитет, его фигурантами являются российские инвесторы, которые манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего зарегистрированной в США финансовой компании W-Empirical Holding Corp.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным следствия, обвиняемые использовали алгоритм маркетмейкера для создания фиктивных сделок с акциями. Следствие считает, что преступные действия привели к убыткам для W-Empirical Holding.В материалах дела значится, что как минимум два человека по фамилиям Зинченко и Кулешов использовали счета в "Фридом Финанс" для создания фиктивных сделок. Схемы включали в себя снижение и повышение цен на акции для получения прибыли.Как считает следствие, разработанная схема позволяла избежать внимания биржи к отклонениям в ценах.Обвиняемые могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 10 лет.Юристы считают, что схема является незаконной, а широкая огласка дела может иметь превентивное значение.При этом, несмотря на обвинительный приговор, новые нормы права могут не появиться из-за особенностей российской правовой системы, говорится в статье.

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криминал, биржа, акции, ии