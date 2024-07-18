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В Москве предъявлены обвинения в обмане торгового робота, пишет РБК - 18.07.2024, ПРАЙМ
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В Москве предъявлены обвинения в обмане торгового робота, пишет РБК
В Москве предъявлены обвинения в обмане торгового робота, пишет РБК - 18.07.2024, ПРАЙМ
В Москве предъявлены обвинения в обмане торгового робота, пишет РБК
В Москве предъявлены обвинения в манипуляциях с акциями на сумму более 150 миллионов рублей, пишет РБК. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T06:46+0300
2024-07-18T06:46+0300
криминал
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В Москве предъявлены обвинения в манипуляциях с акциями на сумму более 150 миллионов рублей, пишет РБК.Дело возбудил Следственный комитет, его фигурантами являются российские инвесторы, которые манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего зарегистрированной в США финансовой компании W-Empirical Holding Corp.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным следствия, обвиняемые использовали алгоритм маркетмейкера для создания фиктивных сделок с акциями. Следствие считает, что преступные действия привели к убыткам для W-Empirical Holding.В материалах дела значится, что как минимум два человека по фамилиям Зинченко и Кулешов использовали счета в "Фридом Финанс" для создания фиктивных сделок. Схемы включали в себя снижение и повышение цен на акции для получения прибыли.Как считает следствие, разработанная схема позволяла избежать внимания биржи к отклонениям в ценах.Обвиняемые могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 10 лет.Юристы считают, что схема является незаконной, а широкая огласка дела может иметь превентивное значение.При этом, несмотря на обвинительный приговор, новые нормы права могут не появиться из-за особенностей российской правовой системы, говорится в статье.
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криминал, биржа, акции, ии
Криминал, биржа, Акции, ИИ
06:46 18.07.2024
 
В Москве предъявлены обвинения в обмане торгового робота, пишет РБК

СК возбудил дело об обмане робота на торгах зарубежными акциями, пишет РБК

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В Москве предъявлены обвинения в манипуляциях с акциями на сумму более 150 миллионов рублей, пишет РБК.
Дело возбудил Следственный комитет, его фигурантами являются российские инвесторы, которые манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего зарегистрированной в США финансовой компании W-Empirical Holding Corp.
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По данным следствия, обвиняемые использовали алгоритм маркетмейкера для создания фиктивных сделок с акциями. Следствие считает, что преступные действия привели к убыткам для W-Empirical Holding.
%Коррупция - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
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В материалах дела значится, что как минимум два человека по фамилиям Зинченко и Кулешов использовали счета в "Фридом Финанс" для создания фиктивных сделок. Схемы включали в себя снижение и повышение цен на акции для получения прибыли.
Как считает следствие, разработанная схема позволяла избежать внимания биржи к отклонениям в ценах.
Обвиняемые могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 10 лет.
Юристы считают, что схема является незаконной, а широкая огласка дела может иметь превентивное значение.
При этом, несмотря на обвинительный приговор, новые нормы права могут не появиться из-за особенностей российской правовой системы, говорится в статье.
 
КриминалбиржаАкцииИИ
 
 
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