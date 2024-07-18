https://1prime.ru/20240718/roboty-850240297.html

Мантуров раскрыл, сколько роботов получит промышленность России

Мантуров раскрыл, сколько роботов получит промышленность России - 18.07.2024, ПРАЙМ

Мантуров раскрыл, сколько роботов получит промышленность России

Российская промышленность к 2030 году должна получить порядка 85 тысяч роботов разного калибра и номенклатуры, из них полностью российского производства - 45... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T12:59+0300

2024-07-18T12:59+0300

2024-07-18T12:59+0300

роботы

денис мантуров

производство

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850159873_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa62bc26365234d8ed260b83eee0f466.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Российская промышленность к 2030 году должна получить порядка 85 тысяч роботов разного калибра и номенклатуры, из них полностью российского производства - 45 тысяч единиц, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24". "Достаточно существенная часть средств будет направлена на роботов (в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации" - ред.). Мы должны поставить в промышленность около 85 тысяч разного калибра, разной номенклатуры роботов. Полностью российского производства - 45 тысяч единиц должны быть произведены и поставлены нашей промышленности. С точки зрения поддержки, как это делать, то до 2030 года в рамках федерального проекта (по робототехническим средствам - ред.) будет примерно 300 миллиардов рублей. Это, конечно же, в том числе с внебюджетными источниками. И это существенная цифра для реализации этой задачи", - сказал Мантуров. Он напомнил, что в числе мер бюджетной поддержки - льготные займы на создание производства, на расширение производства; льготный лизинг; компенсация скидки, которая будет предоставляться производителями роботов (для российских производителей - до 50%, для импортной продукции - до 20% от стоимости изделия будет компенсироваться бюджетом). Мантуров рассказал, что на сегодняшний день промышленность РФ располагает примерно 19 роботами на 10 тысяч работающих, задача к 2030 году - выйти на показатель 145 роботов на 10 тысяч работающих. К "отличникам" по оснащенности роботами он причислил фармацевтику, автопром, химическое производство. "Но сейчас мы будем это расширять на другие сферы. Например, на одного оператора сегодня приходится два станка с числовым программным обеспечением. Если мы поставим робота в этом технологическом процессе, то мы можем удвоить количество станков, которые будет обслуживать тот же самый один оператор. Скажем, цех механообрабатывающий, где, скажем, 50 станков. Если сегодня их обслуживает более 20 человек, а так будет уменьшенное количество - до 10 человек", - пояснил он. Президент РФ Владимир Путин в майском указе поручил обеспечить вхождение РФ к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

https://1prime.ru/20240717/tramp-850214388.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роботы, денис мантуров, производство