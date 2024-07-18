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Роспатент изучит заявку на регистрацию товарного знака "Иди в баню"

Роспатент изучит заявку на регистрацию товарного знака "Иди в баню" - 18.07.2024, ПРАЙМ

Роспатент изучит заявку на регистрацию товарного знака "Иди в баню"

Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент заново рассмотреть заявку индивидуального предпринимателя из Башкирии Дмитрия Медведева на регистрацию товарного | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T16:06+0300

2024-07-18T16:06+0300

2024-07-18T16:06+0300

россия

суд

роспатент

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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент заново рассмотреть заявку индивидуального предпринимателя из Башкирии Дмитрия Медведева на регистрацию товарного знака "Иди в баню"; ранее ведомство решило, что обозначение включает в себя бранную лексику. Как следует из опубликованного решения суда, СИП удовлетворил заявление Медведева, просившего признать незаконным решение Роспатента от 30 ноября 2023 года, которым заявителю было отказано в регистрации товарного знака. Ведомство, сославшись на один из интернет-ресурсов и заключение своей экспертизы, решило, что "словесный элемент "Иди в баню" относится к бранной общеупотребительной лексике (Иди в баню – иди отсюда, отстань)", поэтому не может быть зарегистрирован, так как "его использование в качестве средства индивидуализации для любых товаров и услуг противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали". Медведев в своем обращении в суд сослался на другой интернет-ресурс, где говорится, что выражение "Иди в баню" толкуется, в частности, в значении "Давний традиционный дружеский доброжелательный ответ на несерьезное либо не устраивающее предложение". Он также отметил, что выражение не входит в "словник оскорбительных слов, составленный с целью оказания помощи судебным приставам… при выявлении и документировании преступлений". Выражение, хотя и трактуется в смысле "иди отсюда", "отстань", не несет в себе ничего бранного, оскорбительного, противоречащего морали, нравственности, общественным интересам, подчеркнул заявитель. Наконец, он сослался на уже существующий товарный знак "Идем в баню", который отличается от заявленного лишь формой глагола. "Отличие лишь в склонении не может изменить смысл выражения и перевести его из категории "бранного, оскорбительного" в категорию "обычного", - заметил заявитель. СИП решил, что Роспатент не полностью исследовал вопрос. В частности, не была дана оценка доводу о том, что у словесного элемента "иди в баню", помимо косвенного значения, есть и прямое значение применительно к конкретным товарам или услугам в сфере банных услуг. "Квалификация словесного обозначения как недопустимого… должна строиться не на субъективных предпочтениях коллегии административного органа и рандомно подобранных источниках в сети "Интернет", а с позиции среднего потребителя на системном анализе массива доступных источников", - подчеркнул суд в решении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, роспатент