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Т-Банк начал сбор заявок на доступ к "Фрод-рулетке"

Т-Банк начал сбор заявок на доступ к "Фрод-рулетке" - 18.07.2024, ПРАЙМ

Т-Банк начал сбор заявок на доступ к "Фрод-рулетке"

Т-Банк (ранее банк "Тинькофф") открывает сбор заявок на доступ к "Фрод-рулетке" - сервису борьбы с мошенниками, в рамках которого звонки злоумышленников... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T10:04+0300

2024-07-18T10:04+0300

2024-07-18T10:04+0300

россия

банк

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Т-Банк (ранее банк "Тинькофф") открывает сбор заявок на доступ к "Фрод-рулетке" - сервису борьбы с мошенниками, в рамках которого звонки злоумышленников перенаправляются подготовленным россиянам или пранкерам, сообщает кредитная организация. Банк еще в апреле сообщал, что работает над новым проектом, позволяющим россиянам самим бороться с телефонными мошенниками. Его цель - помочь подготовиться к звонкам аферистов в обычной жизни. Сервис позволит пользователям общаться со злоумышленниками по телефону, при этом мошенники не будут знать, что попали в ловушку, думая, что общаются с жертвой. В начале июля Т-Банк открыл доступ по приглашениям к этому сервису. "Т-Банк открывает доступ к своему новому экспериментальному сервису, начиная сбор заявок — фрод-рулетке "Ловушка для мошенников". Это первый в мире сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на пользователей.. .Доступ к сервису будет открываться поэтапно по специальным приглашениям — в зависимости от нагрузки на фрод-рулетку и количества перехваченных звонков телефонных мошенников. Заявку на подключение к новому антимошенническому сервису Т-Банка можно оставить на сайте фрод-рулетка.рф", - говорится в сообщении банка в четверг. Приглашение можно будет найти в мобильном приложении банка. Человек, получивший доступ к сервису, сможет пригласить во "Фрод-рулетку" одного друга. Перед стартом участники смогут пройти подготовку: изучить самые популярные психологические приемы мошенников, тактические приемы, как удерживать их дольше, советы по безопасности, а также провести тестовый звонок с помощью учебного бота. Как рассказывали в банке в конце мая, "Фрод-рулетку" тестировали несколько десятков человек, у которых есть опыт общения с мошенниками и соответствующая психологическая и моральная подготовка, в том числе сотрудники службы безопасности банка. В среднем тестировщики разговаривали с мошенником по 20-25 минут, а иногда и более часа. Таким образом, про расчетам банка, за месяц можно вывести из строя полноценный колл-центр мошенников, который зарабатывает в среднем от 53 миллионов рублей в месяц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк