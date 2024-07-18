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Япония за первые полгода 2024 года нарастила импорт рыбы из России

Япония за первые полгода 2024 года нарастила импорт рыбы из России - 18.07.2024, ПРАЙМ

Япония за первые полгода 2024 года нарастила импорт рыбы из России

Япония в первые шесть месяцев 2024 года нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее,... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T07:19+0300

2024-07-18T07:19+0300

2024-07-18T07:19+0300

экономика

рыба

япония

россия

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ТОКИО, 18 июл – ПРАЙМ. Япония в первые шесть месяцев 2024 года нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные министерства финансов страны. В то же время импорт зерновых из России в Японию за отчетный период просел на 74,8%, овощей – на 36,4%, а фруктов – на 79,3%. При этом в июне 2024 года Япония закупила зерновых из РФ на 27,1% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Импорт рыбы и рыбной продукции из РФ в июне этого года просел на 2,6%, а овощей – на 37,9%.

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рыба, япония, россия