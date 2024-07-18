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Япония за первые полгода 2024 года нарастила импорт рыбы из России - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Япония за первые полгода 2024 года нарастила импорт рыбы из России
Япония за первые полгода 2024 года нарастила импорт рыбы из России - 18.07.2024, ПРАЙМ
Япония за первые полгода 2024 года нарастила импорт рыбы из России
Япония в первые шесть месяцев 2024 года нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее,... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T07:19+0300
2024-07-18T07:19+0300
экономика
рыба
япония
россия
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ТОКИО, 18 июл – ПРАЙМ. Япония в первые шесть месяцев 2024 года нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные министерства финансов страны. В то же время импорт зерновых из России в Японию за отчетный период просел на 74,8%, овощей – на 36,4%, а фруктов – на 79,3%. При этом в июне 2024 года Япония закупила зерновых из РФ на 27,1% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Импорт рыбы и рыбной продукции из РФ в июне этого года просел на 2,6%, а овощей – на 37,9%.
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рыба, япония, россия
Экономика, рыба, ЯПОНИЯ, РОССИЯ
07:19 18.07.2024
 
Япония за первые полгода 2024 года нарастила импорт рыбы из России

Япония за первые полгода нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 10,9%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа красной рыбы на рождественской продовольственной ярмарке во Владивостоке
Продажа красной рыбы на рождественской продовольственной ярмарке во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ТОКИО, 18 июл – ПРАЙМ. Япония в первые шесть месяцев 2024 года нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные министерства финансов страны.
В то же время импорт зерновых из России в Японию за отчетный период просел на 74,8%, овощей – на 36,4%, а фруктов – на 79,3%.
При этом в июне 2024 года Япония закупила зерновых из РФ на 27,1% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Импорт рыбы и рыбной продукции из РФ в июне этого года просел на 2,6%, а овощей – на 37,9%.
Танкеры со сжиженным газом - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
Импорт СПГ из России в Японию в июне вырос на 13,6%
06:23
 
ЭкономикарыбаЯПОНИЯРОССИЯ
 
 
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