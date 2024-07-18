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Летящий в Сан-Франциско самолет Air India экстренно сел в Красноярске

Летящий в Сан-Франциско самолет Air India экстренно сел в Красноярске - 18.07.2024, ПРАЙМ

Летящий в Сан-Франциско самолет Air India экстренно сел в Красноярске

Самолет Air India, летевший из Дели в американский Сан-Франциско, экстренно приземлился в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в МЧС по Красноярскому... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T20:13+0300

2024-07-18T20:13+0300

2024-07-18T20:34+0300

происшествия

индия

самолет

boeing 777

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КРАСНОЯРСК, 18 июл — ПРАЙМ. Самолет Air India, летевший из Дели в американский Сан-Франциско, экстренно приземлился в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в МЧС по Красноярскому краю."Сработала сигнализация из багажного отсека, там что-то не так, наши силы на месте, самолет уже приземлился. Скорее всего, что-то внутри (произошло - ред.), внешних признаков поломки нет, его нужно отбуксировать", — рассказал собеседник.Росавиация помогла экипажу Boeing 777 авиакомпании Air India. Около 18.30 МСК на высоте примерно 11 километров в Красноярске экипаж сообщил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска.

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