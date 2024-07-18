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Летящий в Сан-Франциско самолет Air India экстренно сел в Красноярске - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Летящий в Сан-Франциско самолет Air India экстренно сел в Красноярске
Летящий в Сан-Франциско самолет Air India экстренно сел в Красноярске - 18.07.2024, ПРАЙМ
Летящий в Сан-Франциско самолет Air India экстренно сел в Красноярске
Самолет Air India, летевший из Дели в американский Сан-Франциско, экстренно приземлился в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в МЧС по Красноярскому... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T20:13+0300
2024-07-18T20:34+0300
происшествия
индия
самолет
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КРАСНОЯРСК, 18 июл — ПРАЙМ. Самолет Air India, летевший из Дели в американский Сан-Франциско, экстренно приземлился в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в МЧС по Красноярскому краю."Сработала сигнализация из багажного отсека, там что-то не так, наши силы на месте, самолет уже приземлился. Скорее всего, что-то внутри (произошло - ред.), внешних признаков поломки нет, его нужно отбуксировать", — рассказал собеседник.Росавиация помогла экипажу Boeing 777 авиакомпании Air India. Около 18.30 МСК на высоте примерно 11 километров в Красноярске экипаж сообщил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска.
https://1prime.ru/20240718/krokus-850242832.html
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индия, самолет, boeing 777
Происшествия, ИНДИЯ, самолет, Boeing 777
20:13 18.07.2024 (обновлено: 20:34 18.07.2024)
 
Летящий в Сан-Франциско самолет Air India экстренно сел в Красноярске

Летящий в Сан-Франциско самолет Air India экстренно сел в Красноярске

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвиаспоттинг ко Дню Воздушного флота в аэропорту Владивостока
Авиаспоттинг ко Дню Воздушного флота в аэропорту Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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КРАСНОЯРСК, 18 июл — ПРАЙМ. Самолет Air India, летевший из Дели в американский Сан-Франциско, экстренно приземлился в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в МЧС по Красноярскому краю.
"Сработала сигнализация из багажного отсека, там что-то не так, наши силы на месте, самолет уже приземлился. Скорее всего, что-то внутри (произошло - ред.), внешних признаков поломки нет, его нужно отбуксировать", — рассказал собеседник.
Росавиация помогла экипажу Boeing 777 авиакомпании Air India. Около 18.30 МСК на высоте примерно 11 километров в Красноярске экипаж сообщил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска.
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ПроисшествияИНДИЯсамолетBoeing 777
 
 
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