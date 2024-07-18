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Air India направит за пассажирами резервный самолет в Красноярск - 18.07.2024, ПРАЙМ
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Air India направит за пассажирами резервный самолет в Красноярск
Air India направит за пассажирами резервный самолет в Красноярск - 18.07.2024, ПРАЙМ
Air India направит за пассажирами резервный самолет в Красноярск
Air India направит резервный самолет за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса, чтобы как можно скорее доставить их в Сан-Франциско, сообщила... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T22:49+0300
2024-07-18T22:49+0300
происшествия
красноярск
самолет
air india
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — ПРАЙМ. Air India направит резервный самолет за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса, чтобы как можно скорее доставить их в Сан-Франциско, сообщила компания. "Поскольку у Air India нет собственного персонала в Красноярске, мы привлекаем стороннюю службу поддержки для оказания всей необходимой помощи пассажирам. Air India также поддерживает связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами, и мы организуем резервный рейс в Красноярск, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Сан-Франциско", - сообщила компания. В Air India отметили, что делают всё возможное, чтобы направить резервный борт как можно скорее, а также обеспечить здоровье и безопасность пассажиров и своих сотрудников. Росавиация сообщила, что экипажу самолёта Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Около 18:30 мск на высоте примерно 11 км экипаж доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19:52 мск самолёт благополучно приземлился в Красноярске.
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красноярск, самолет, air india
Происшествия, Красноярск, самолет, Air India
22:49 18.07.2024
 
Air India направит за пассажирами резервный самолет в Красноярск

Air India направит за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса резервный самолет

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — ПРАЙМ. Air India направит резервный самолет за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса, чтобы как можно скорее доставить их в Сан-Франциско, сообщила компания.
"Поскольку у Air India нет собственного персонала в Красноярске, мы привлекаем стороннюю службу поддержки для оказания всей необходимой помощи пассажирам. Air India также поддерживает связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами, и мы организуем резервный рейс в Красноярск, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Сан-Франциско", - сообщила компания.
В Air India отметили, что делают всё возможное, чтобы направить резервный борт как можно скорее, а также обеспечить здоровье и безопасность пассажиров и своих сотрудников.
Авиаспоттинг ко Дню Воздушного флота в аэропорту Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
Летящий в Сан-Франциско самолет Air India экстренно сел в Красноярске
20:13
Росавиация сообщила, что экипажу самолёта Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Около 18:30 мск на высоте примерно 11 км экипаж доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19:52 мск самолёт благополучно приземлился в Красноярске.
 
ПроисшествияКрасноярсксамолетAir India
 
 
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