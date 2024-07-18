https://1prime.ru/20240718/samolet-850255833.html

Air India направит за пассажирами резервный самолет в Красноярск

Air India направит за пассажирами резервный самолет в Красноярск - 18.07.2024, ПРАЙМ

Air India направит за пассажирами резервный самолет в Красноярск

Air India направит резервный самолет за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса, чтобы как можно скорее доставить их в Сан-Франциско, сообщила... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T22:49+0300

2024-07-18T22:49+0300

2024-07-18T22:49+0300

происшествия

красноярск

самолет

air india

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — ПРАЙМ. Air India направит резервный самолет за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса, чтобы как можно скорее доставить их в Сан-Франциско, сообщила компания. "Поскольку у Air India нет собственного персонала в Красноярске, мы привлекаем стороннюю службу поддержки для оказания всей необходимой помощи пассажирам. Air India также поддерживает связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами, и мы организуем резервный рейс в Красноярск, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Сан-Франциско", - сообщила компания. В Air India отметили, что делают всё возможное, чтобы направить резервный борт как можно скорее, а также обеспечить здоровье и безопасность пассажиров и своих сотрудников. Росавиация сообщила, что экипажу самолёта Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Около 18:30 мск на высоте примерно 11 км экипаж доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19:52 мск самолёт благополучно приземлился в Красноярске.

https://1prime.ru/20240718/samolet-850254612.html

красноярск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

красноярск, самолет, air india